Een kunstboom of toch een echte? En hoe ontwar je die lichtjes? 10 punten waarop je moet letten bij de aanschaf van een kerstboom

Vrije tijd Nu de Sint weer naar Spanje vaart, is het tijd om de kerstsfeer in huis te halen. Eerst en vooral: hoe kies je de juiste kerstboom? En hoe pak je het versieren aan, inclusief het ontwarren van dat lampjessnoer? Met deze tips zet je snel en efficiënt je kerstboom op. We geven ook een overzicht van de leukste trends.

1. Koop de juiste boom

Ga je voor een echte kerstboom of een kunstexemplaar? Het zal je misschien verbazen, maar een echte boom blijft de meest ecologische keuze. Voor een nepperd zijn 10 keer meer grondstoffen en 5 keer meer energie nodig dan voor the real deal. Pas na 13 jaar gebruik haalt een kunstkerstboom het van een echte. Echte bomen dragen tijdens hun groeijaren bij aan schonere lucht. Ze zijn bio-afbreekbaar en je kan ervan uitgaan dat voor elke afgezaagde boom een nieuwe geplant wordt.

Een exemplaar met wortel is de beste keuze, op voorwaarde dat je hem na kerst in de tuin plant. En last but not least: koop bij een kweker in je buurt. Een kerstboom uit een Scandinavisch land biedt nog weinig ecologische meerwaarde.

Hoe je de mooiste boom kiest? Hoe vervelend ook, vraag de handelaar om enkele bomen uit de netten te halen. Alleen zo kan je de vorm en conditie beoordelen. Een gezond exemplaar herken je aan de diepgroene kleur en mooie glans. Borstel voorzichtig met je vingers door de takken of tik de stam zachtjes op de grond. Verliest de boom heel wat naalden? Dan is hij niet vers. Ook bruine takken of naalden voorspellen weinig goeds.

2. Kies de perfecte plek in huis

Een kerstboom verdient een centrale plek in huis: daar waar jullie het vaakst vertoeven. Zorg voor een stopcontact in de buurt en hou je boom weg van haarden en radiatoren. Ook de fruitschaal hou je het best op afstand. Fruit verspreidt immers ethyleengas dat je boom sneller haar naalden doet verliezen.

Kocht je in al je enthousiasme een iets te grote boom? Kort de stam in en raak niet aan de top, want zo verliest hij zijn vorm. Komt je kerstboom tegen een muur te staan? Snijd dan enkele takken achteraan weg om plaats te besparen. Dat extra groen kan je trouwens perfect als extra kerstversiering gebruiken.

Tip: plaats je kerstboom altijd in water, net zoals bloemen. Zo blijft hij langer mooi.

3. Kerstverlichting uit de knoop

Breng je kerstboom in model door de takken wat lucht te geven et voilà, je bent klaar voor de eerste stap van het versierwerk: de verlichting. Of toch niet? Moeten de lampjes nog uit elkaar? Zet de kerstmuziek wat luider en installeer je met een kop thee op de grond of aan tafel. Probeer de lampjes eerst voorzichtig los te schudden. Zoek een eindpunt, ontwar de knopen met een pen of potlood en leg de losgemaakte delen recht voor je uit. Kalm blijven is de boodschap! En onthoud dat je de lampjes deze keer maar beter écht ordelijk opbergt. Wikkel ze om een lege keukenrol: makkelijk én efficiënt.

4. Hang de lichtjes in de boom

Een goed begin is het halve werk. Zwier de lampjes niet snel snel in je boom, maar neem er je tijd voor. Begin aan de top en werk naar beneden toe. Hoeveel lichtjes je precies nodig hebt? Volgens ons kan je nooit te veel lichtjes hebben, maar zo’n 100 lampjes per halve meter is een goede richtlijn. Voor een boom van twee meter mik je dus op 400 lichtjes. Plaats de lampjes niet enkel op de takken, maar duw sommigen tot tegen de stam om extra diepte te creëren. Nog een leuke tip: lijm kleine, ronde spiegeltjes aan een touwtje en hang ze in de boom. De spiegels weerkaatsen het licht en zorgen voor een extra wauw-factor. Voor een nog grootser effect kan je de boom ook voor een grote spiegel plaatsen.

5. Slingers

Slingers zijn ideaal om gaten op te vullen. Start ook hier bovenaan en werk naar beneden toe. Drapeer de slingers onderaan wat dikker dan aan de top. Ben je geen fan van klassieke kerstslingers? Guirlandes met mini-pompons, metalen kralen of pluimen ogen net wat hedendaagser.

6. Ballen in de boom

Tijd voor het leukste deel! Start met de ‘basisballen’: de eenvoudige kerstballen in de hoofdtonen van je gekozen look. Deze koop je gewoonlijk in grote sets, zijn goedkoper en vormen de perfecte basis. Hang de grotere ballen dichter bij de stam en plaats de kleinere meer naar het einde van de takken toe. Zorg voor een evenwichtige mix van vormen en kleuren. Haal daarna je showstoppers boven. Die koop je trouwens het best in een veelvoud van drie. In een oneven aantal komt decoratie altijd mooier tot haar recht! Vergeet tot slot je familiestukken niet, voor een extra persoonlijke toets. Verspreid je pronkstukken over de boom, maar hang ze niet te laag. Want je weet wat daarmee gebeurt…

Tip: knijp je ogen een beetje dicht en bekijk de kerstboom vanop een afstand. Zo zie je meteen of het geheel klopt.

7. Topper

Voor velen is een boom pas compleet met kerstster aan de top. Niet zo’n fan? Ga dan voor een origami-exemplaar, dat je koopt of maakt volgens een YouTube-tutorial. Vouw je ster met krantenpapier, boekenpagina’s of zwart papier voor een moderne look. Ook een (kunst)bloem oog verrassend mooi en past perfect bij de roze trend van het moment (zie onderaan). Of bevestig een groot statement-ornament (een kerstman, knutselproject van de kinderen…) aan de top voor een ludieke twist. Alles kan, zolang je topper niet te zwaar is.

8. Vergeet de onderkant niet

Laat je kerstboom niet in haar blootje staan! Een kerstboomrok, witte tule of een gedrapeerd dekentje verbergt de lelijke kerstpot en snoeren en vangt gevallen naalden op. Leg tot slot je mooi verpakte kerstcadeautjes onder de boom en geniet van de mooiste tijd van het jaar.

Op zoek naar inspiratie? Dit zijn vier kersttrends die sfeer in huis brengen.

Natuurlijke kerst

Deze natuurlijk kerstlook sluit perfect aan bij de Scandinavische woontrend. Ga voor natuurlijke, duurzame materialen. Denk aan houten versiering, dennenappels, jute, kurk en leder. Ook dierlijke ornamenten mogen niet ontbreken. Combineer met koele kleuren zoals sneeuwwit, blauwe en turquoise. Nood aan een vleugje blingbling? Voeg dan enkele ballen in roségoud toe voor dat tikkeltje extra.

Roze boven!

Niet de meest traditionele kersttrend, maar wél eentje om van te houden. Ga voor ballen in 50 shades of pink: snoepjesroze, oudroze, pastelroze… Jij kiest! Werk af met roze ornamenten, veren en voor de durvers onder ons: roze lampjes. Liever een wat gedemptere look? Mix je roze versiering dan met enkele gouden, witte en lichtblauwe ornamenten. Even mooi, maar net wat rustiger.

Frozen X-mas

Met kerstballen in koude kleuren zoals ijsblauw, sneeuwwit en zilver haal je het winter wonderlandgevoel in huis. Voeg enkele donkerblauwe stuks toe voor extra diepte. Liever wat warmer? Combineer dan met pastelkleuren. Mooi!

Nostalgie

Herinner je je nog hoe de kerstboom er in je jeugdjaren uitzag? Die rode look van weleer is helemaal terug van weggeweest. Combineer rode kerstballen met zilveren exemplaren. Ook groene ornamenten passen perfect bij deze trend. Vergeet de kerstmannetjes, sterren en poedersneeuw niet.

