TADA! Gesponsorde inhoud Een hele zomer fris en kreukvrij? Dat doe je zo! Advertorial van Peritus Brands

25 juni 2018

16u21 0

Yes! De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om al eens na te denken over de kleding die je gaat meenemen op reis. En welke outfits je gaat rocken op de zomerfestivals. Maar hoe hou je al je favoriete jurkjes, hemden, blouses, T-shirts en rokjes fris en kreukvrij?

Fris op de festivals

Bij een geslaagde zomer hoort natuurlijk een zomerfestival of twee. Dansen, springen en over de festivalwei rondhuppelen: niks zo plezant als lekker gek doen. Maar zo’n festival brengt ook een heleboel onfrisse geurtjes mee. Zweet, dat vieze festivalstof, rook van de rookmachine of van sigaretten, druppels bier van een wild dansende fan achter je … Het kruipt allemaal in je kleren. Bah!

En toch kan je de volgende dag weer dezelfde coole outfit dragen. Zonder geurtjes. Hoe? Simpel: je sprayt er gewoon een beetje TADA! over. Eventjes laten intrekken en … TADA! Weg met die onfrisse aroma’s.

Vakantie zonder kreuken

Het zou weleens kunnen dat de zomer in België regenachtig en kil wordt. En dan is een last-minute reisje naar de zon een prima oplossing. In al je haast gooi je snel je favoriete zomerkleding in een koffer. Na je vlucht wil je natuurlijk meteen je nieuwe blouse aantrekken en een lekkere cocktail gaan drinken. Maar als je de koffer opent, blijkt die blouse helemaal gekreukt. Je had je de start van je vakantie wel anders voorgesteld, toch?

En toch kan je binnen een halve minuut al kreukvrij aan de bar zitten. Je sprayt gewoon TADA! gelijkmatig over je blouse en laat 10 seconden inwerken. De actieve formule dringt dan door in de stof en versoepelt de vezels. Daarna even gladtrekken en, zoals de naam het zegt: TADA! Weg met die kreuken.

TADA! is ook beschikbaar in een handig reisformaat. De spray bevat bovendien geen slechte drijfgassen. Vriendelijk voor mens én milieu dus. Opgelet: werkt op alle types textiel, behalve zijde!

Meer info op: tada-spray.be

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.