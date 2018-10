Een groene douche: de beste planten voor in je badkamer Liesbeth De Corte

21 oktober 2018

16u10

Bron: Well+Good 0 Vrije tijd Hoezo, kamerplanten zijn alleen geschikt voor de woonkamer? Urban jungle is zowat de hipste interieurtrend van het moment, waardoor elke kamer in huis wordt opgevrolijkt met een stuk groen. Ó ók de badkamer.

Tara Heibel, de oprichtster van plantenwinkel Sprout Home, waarschuwt dat je niet eender welke plant in je badkamer mag droppen. Je kiest best voor een exemplaar dat kan overleven in een vochtige, warme omgeving en dat zich dus prima op z’n gemak voelt als jij een warme, deugddoende douche neemt. Vetplanten of cactussen zijn geen goed idee, omdat ze de vochtige omgeving niet goed kunnen verdragen.

Inspiratie nodig? Heibel vertelt aan Well+Good welke planten uitermate geschikt zijn voor de badkamer.

Kokedama

Kokedama komt oorspronkelijk uit Japan, maar zie je tegenwoordig ook geregeld opduiken bij ons. Letterlijk betekent het ‘mosbal’ en het gaat ook om een hangende bal bekleed met mos met een plantje erin. Je kan ze kant-en-klaar kopen in plantenwinkels, maar mensen met geduld en groene vingers kunnen er ook zelf eentje in elkaar knutselen.

Varen

Varens groeien het best bij indirect zonlicht en hoge luchtvochtigheid, ideaal voor in de badkamer dus.

Calathea

De Calathea komt oorspronkelijk uit Brazilië, Ecuador en Bolivia. Deze tropische plant heeft dus absoluut geen probleem met de hoge luchtvochtigheid.

Philodendron

Wil je graag een grote plant in de badkamer zetten? Dan is de philodendron een goede optie. Het is alleen oppassen geblazen als je ook dieren in huis hebt: deze plant kan orale irritaties, brandwonden en slikproblemen bij je favoriete viervoeter in de hand werken.

Lepelplant

De Lepelplant komt oorspronkelijk uit het regenwoud en is dus niet vies van een beetje water. De kers op de taart? Deze plant verwijdert gifstoffen uit de lucht en houdt je badkamer lekker fris.