Een fooraap, een magisch kompas en historische schepen: dit zijn de beste erfgoedtentoonstellingen van het moment

30 september 2020

09u00 0

Onze geschiedenis is constant in beweging, en zo ook de talrijke Vlaamse erfgoedsites, dankzij nieuwe opgravingen, verse inzichten of tijdelijke expo’s. In Oost-Vlaanderen verrassen verschillende sites je deze herfst met prachtige tentoonstellingen die je terug in de tijd katapulteren - soms eeuwen terug, soms slechts enkele decennia. Deze drie tentoonstellingen mag je alvast niet missen.

1. Een decennium aan Oost-Vlaamse archeologie

In de laatste tien jaar werden vele archeologische parels blootgelegd in Oost-Vlaanderen. Hierdoor weten we vandaag veel meer over het dagelijks leven van de prehistorische jagers-verzamelaars, de middeleeuwse boeren en alles daartussenin. Met de expo ‘Landschap doorgrond’ vertelt Archeocentrum Velzeke over de spraakmakendste ontdekkingen van de laatste tien jaar. Want naast fundamenten van muurtjes en potten allerhande, werden er ook enkele eigenaardige objecten opgegraven. De ‘fooraap van Sint-Lievens-Houtem’ bijvoorbeeld: het skelet van een resusaap die eeuwen geleden met het circus door Vlaanderen trok. Of de ‘tonman’: het skelet van een man die 1.000 jaar geleden in een ton overleed in Oudenaarde. De verhalen achter deze (en vele andere) intrigerende opgravingen ontdek je nu in Velzeke.

‘Landschap Doorgrond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen.’ Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke (Zottegem). 2,5 euro

2. Word zelf archeoloog

Hoe werkt een archeoloog? Hoe herken je sporen uit het verleden? En welke technieken worden daarvoor ingezet? De antwoorden op al die vragen en veel meer, vind je op de provinciale erfgoedsite Ename. Aan de hand van kaarten, luchtbeelden en andere archiefstukken kan je zelf virtueel op zoek naar nieuwe sporen van het verleden op de zes Oost-Vlaamse erfgoedsites. Met deze interactieve tentoonstelling wil de erfgoedsite aantonen dat archeologie zoveel meer is dan borstelen in het zand. Ook voor je kroost valt er heel wat te beleven. ‘Spoorzoekers Junior’ brengt kinderen op speelse wijze in contact met archeologie. Een kompas loodst hen van de ene leerrijke, leuke en creatieve activiteit naar de volgende.

‘Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht.’ provinciale erfgoedsite Ename (Oudenaarde). Gratis toegang.

3. Op de scheepswerf

Weinig plekken spreken zo tot de verbeelding bij jong en oud als de Scheepswerven Baasrode - de thuishaven van tal van historische schepen, straffe verhalen en eeuwenoude scheepsloodsen. Tot 8 november kunnen bezoekers er ook twee boeiende tentoonstellingen bezoeken. De eerste zoomt in op de geschiedenis van vzw Scheepvaartmuseum, die exact 40 jaar geleden het levenslicht zag. Het was de liefde voor het water, de scheepvaart en de geschiedenis van Baasrode die de oude loodsen van de sloophamer redde en de basis legde voor het museum. De tweede expo zet de scheepswerf van Cyriel De Smet in Gottem centraal, die voor diverse ontwerpers als Standaert jachten bouwde. Een daarvan, de zeilkotter Anemone, is tijdens de bouw veelvuldig gefotografeerd en daardoor kunnen we het bouwproces nauwkeurig volgen.

‘40 jaar Scheepvaartmuseum Baasrode vzw’ & ‘Scheepswerf Cyriel De Smet. Bouw van de gaffelsloep Anemone’ Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode (Dendermonde). €5. Tot 8 november 2020.

Ontdek zelf de spannende verhalen uit het verleden op de Oost-Vlaamse erfgoedsites. Plan je trip door de tijd op oost-vlaanderen.be/erfgoedsites.