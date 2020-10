Een dansende oma en een expert in ‘dadjokes’: deze ‘boomers’ en ‘grannies’ veroveren TikTok Evelyn Verhestraeten

08 oktober 2020

09u03 0 Vrije tijd TikTok is van de jongeren: 41 percent van de gebruikers van het socialemediaplatform is tussen de 16 en 24 jaar oud. De oudere generaties blijven achterwege en bekijken het vanaf de zijlijn … Of niet? Deze oma’s en opa’s werden instant supersterren op TikTok en honderdduizenden tieners volgen hen. OK, boomer!

Sommige van Donald Trump’s generatiegenoten en andere grootouders doen het verbazend goed op TikTok. En niet alleen wanneer ze door hun kleinkinderen gefilmd worden. Nee, enkelen maken bewust hun intrede in die wondere wereld, al hadden ze de gevolgen – honderdduizenden volgers en duizenden reacties – absoluut niet verwacht. We zetten de meest populaire accounts voor jou op een rijtje.

De dansende oma: @GrannyCoyBundy

Met haar 46 jaar is Coy Bundy een erg jonge oma, maar zit ze wel vér boven de gemiddelde leeftijd van haar 1,7 miljoen volgers. De vrouw uit Iowa heeft de tijd van haar leven met het maken van grappige video’s, inclusief de populaire TikTokdansjes. Een hoogtepunt: in juni deelde Tina Knowles (a.k.a. de mama van Beyoncé) haar ‘Savage Remix’-dansje. Ondertussen verkoopt ze zelfs haar eigen merchandise, maar blijft Coy ook trouw zoveel mogelijk reacties van haar volgers belonen met een antwoord of een like. “Ik wil dat die ‘kids’ zich speciaal kunnen voelen,” aldus de internetbekendheid.

De CEO van de ‘dadjokes’: @danphelps0

Je zou ’t hem niet aangeven, maar de 55-jarige schoenverkoper Dan Phelps uit Utah was een instant hit bij de TikTokgeneratie. Zijn eerste filmpje, waarin hij een leeuw imiteert, werd maar liefst 3 miljoen keer bekeken. Zijn imitaties en andere filmpjes lokten sindsdien al meer dan 350.000 volgers naar zijn profiel. Hij wordt weleens een ‘boomer’ genoemd door het jonge volkje, maar kan daar smakelijk om lachen. “Ze gebruiken die term vooral wanneer ze niets anders meer kunnen zeggen.”

De brutale oma: @grandma.doriak

Eerlijk is eerlijk: Lillian Doriak (op de app beter gekend als ‘Grandma Lill’) wordt bij haar TikTok-activiteiten geholpen door haar kleinzoon Kevin. Zelf vindt ze al die technologie nog steeds vrij ingewikkeld, maar dat kan niemand de vrouw van 90 (!) uit Connecticut kwalijk nemen. Meer dan 660.000 volgers houden tegenwoordig haar dansjes en ontwapenende videoreacties in de gaten.

De politiek geëngageerde oma: @Maryjolaupp

De 51-jarige Mary Jo was op het verjaardagsfeestje van haar kleindochter toen haar gsm plots zowat ontplofte van de meldingen. Wat bleek? Haar filmpje waarin ze opriep om de Trump-rally in Tulsa in juni van dit jaar te boycotten, was viraal gegaan én er was massaal gevolg gegeven aan haar verzoek door jonge TikTokkers en K-popfans. Het resultaat? Trump stond voor een halflege zaal en Mary Jo mag zich officieel de #TikTokGrandma noemen. Ondertussen zet ze haar account met 28k volgers in om Trumps rivaal Biden te steunen.

De ondeugende oma: @Stewiez71

Oké, dit profiel is eigenlijk van de kleinzoon in kwestie, maar het is zijn ‘Grandma Bobbe’ die de show steelt. Haar ondeugende en vertederende praatjes verkopen ondertussen T-shirts, stickers en – uiteraard – mondmaskers. Geen wonder: maar liefst 2,3 miljoen volgers zijn grote fan van de avonturen van het duo.

Ook buiten TikTok doet de iets oudere generatie het goed. Op Instagram bijvoorbeeld werd een bejaard koppel uit Taiwan plots een hit met hun fashionable outfits. Extra leuk: de familie baat een stomerij uit en haalt alle outfits uit het wasgoed dat door hun klanten niet opgehaald wordt. Je bent nooit te oud voor een online sideproject, zoveel is zeker.