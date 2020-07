Een blotevoetenpad in je tuin? Laurence Machiels legt uit hoe je er zelf eentje maakt

Wat is er heerlijker dan op blote voeten in het gras of in het zand te lopen? Doe je schoenen, sandalen of rubberlaarzen uit, en gun je voeten een heerlijke massage én een ontdekkingstocht op je zelfgebouwde blotevoetenpad! Onze tuinspecialiste Laurence Machiels toont hoe je dat aanpakt en met welke planten je het extra spannend maakt.

Vrije tijd Wat is er heerlijker dan op blote voeten in het gras of in het zand te lopen? Doe je schoenen, sandalen of rubberlaarzen uit, en gun je voeten een heerlijke massage én een ontdekkingstocht op je zelfgebouwde blotevoetenpad! Onze tuinspecialiste Laurence Machiels toont hoe je dat aanpakt en met welke planten je het extra spannend maakt.

Sprokkelen!

Op blote voeten wandelen en spelen bezorgt je niet alleen een heerlijke sensatie van vrijheid, het is ook erg goed voor je voeten - al die kleine spiertjes kun je nu volop kunt trainen.

Op blote voeten lopen versterkt je evenwicht, waardoor je minder makkelijk valt of wankelt. En vooral: je voetzolen zitten vol zenuwen, die eindelijk van die saaie sokken en schoenen verlost zijn! Zet ze aan het werk, en laat ze maar eens lekker veel verschillende ondergronden ontdekken, op je eigen blote voetenpad, zo’n gratis voetmassage vinden ze heerlijk.

Kies een (oud) pad in de tuin, een petanquebaan die je nooit gebruikt, of een strook onbestemde tuin. Wat heb je nodig? Schors of houtsnippers, grind of kiezel, keien, schelpen, fijn zand, boomschijven, dennenappels, betondallen of resten natuursteen of tegels, ... wat je maar bijeen kunt sprokkelen. Daarmee vul je verschillende opeenvolgende vakken, tot een bijzonder gevarieerd en spannend pad.

Voel hoe het kriebelt, prikt of net heel zacht is onder je voeten

Vullen maar

Zet je pad uit met een lint of stokjes, maak het niet smaller dan 50 centimeter en niet breder dan een meter. Graaf 10 cm aarde uit en plaats een boord, met een restje boordstenen of planken die je nog liggen hebt. Leg op de bodem (ecologisch) worteldoek, tegen het onkruid. Baken vakken af, voor elk materiaal dat je verzameld hebt één. Leg tussen elk vak een tak of een andere afbakening, anders lopen alle materialen door elkaar. Vul elk vak met wat anders: zand, grind, schors, zand, schelpen, ...

Maak het extra spannend met een vakje met water, mos of geurende planten waar je mag op lopen zoals kruiptijm (Thymus serpyllum), loopkamille (Chamaemelum nobile ‘Treneague’), loopmunt (Mentha requienii, met een geweldig chlorofylaroma), tapijtgras (Phyla nodiflora) of vetmuur (Sagina subulata). Sluit je ogen en wandel langzaam over je blotevoetenpad. Voel hoe het kriebelt, prikt of net heel zacht is onder je voeten. Of maak er een blindemanspelletje van, en laat je speelkameraadjes geblinddoekt raden waarover ze lopen. Wie de meeste juiste antwoorden heeft, wint.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘De leukste tuin van Vlaanderen’ in dit dossier.

Maak jouw tuin ook de mooiste tuin met deze aanbiedingen op HLN shop.

Lees ook:

Wil je wél een tuin, maar liever geen zwaar werk of veel onderhoud? Tuinexperte Laurence Machiels toont hoe je dat aanpakt (+)

Amper onderhoud, mooi in bloei: tuinexperte Laurence Machiels geeft 10 redenen om je tuin vol siergrassen te zetten (+)

Ten oorlog tegen onkruid: van wegbranden tot een onkruidtrekker, dit is wat echt helpt (+)