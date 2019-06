Een basilicumplant uit de supermarkt in leven houden? Het kan MV

11 juni 2019

Plantjes in een kleine ruimte tot leven houden kan een hele klus zijn, maar wanneer ze ook een doel hebben, krijg je twee keer zoveel voldoening wanneer het lukt. Kruiden groeien in de keuken betekent vaak dat je een volledige plank of vensterbank vol groen hebt en iets om je maaltijden lekkerder te maken. Maar waarom is het soms zo verdomd moeilijk om een pot basilicum uit de winkel in leven te houden?

Eerst en vooral een kleine geruststelling: het ligt niet aan jou. Basilicumplantjes uit de supermarkt zijn zo gekweekt dat ze niet erg lang meegaan. Je koopt geen echte basilicumplant, maar eigenlijk een hoop bij elkaar gepropte en gekweekte miniplantjes. Die “babybasilicums” zijn onder kunstlicht gedwongen om snel te groeien, om zo bloeiend in de supermarkt te staan floreren. Je haalt dus een uitgeputte hoop “minibasilicums” in huis, wat helaas leidt tot een snelle en trieste dood van de basilicumplantjes.

To the rescue

Maar er is hoop. Om deze vermoeide basilicumplantjes te redden van de ondergang, kan je ze onderverdelen in verschillende potjes. Haal het plantje uit de pot, en verdeel het zand in vier delen, voor vier andere potjes. Let erop dat je de wortels niet beschadigt. Geef die vier plantjes genoeg licht en water, en na een week of twee zullen ze hersteld zijn tot gezonde en volwaardige plantjes. Met een beetje geluk en geduld, weliswaar.

Wie genoeg zelfkennis heeft om te beseffen dat zijn vingers net niet groen genoeg zijn: een plantje bij een bloemenwinkel of tuincentrum is ook een veilige keuze. Die worden niet gekweekt voor snelle consumptie, en hebben een langere houdbaarheidsdatum. In het beste geval kan je de basilicum in volle grond zetten gedurende de zomermaanden, en tijdens de winter in een potje in de keuken zetten. Het hele jaar door zelfgemaakte pesto en een vleugje Italië door je maaltijden? Jawel, het kan.