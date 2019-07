Ecovriendelijk naar een festival: zo doe je het Valérie Wauters

02 juli 2019

14u28 0 Vrije tijd Wie het achtergelaten kampeerterrein van een festival bekijkt, weet dat het er niet altijd op de meest ecovriendelijke manier aan toe gaat. Wil jij je steentje bijdragen en deze zomer op een ecovriendelijke manier de festivals bezoeken? Dan geven wij je graag enkele tips.

Vermijd vochtige doekjes

Ja, we weten het: het is niet altijd een pretje om op de festivalcamping te douchen. Vochtige doekjes blijken dan meer dan eens een redder in nood, maar echt goed voor het milieu zijn ze niet. Wil je toch fris en fruitig aan je festivaldag kunnen beginnen? Neem enkele washandjes mee en fris je daarmee op, samen met een biologisch afbreekbare douchegel.

De Dr. Bronners Multi-Use zeep is 100% biologisch afbreekbaar en dus jouw ideale festivalbuddy. Koop ‘m voor € 13 bij Bio’ty Lab.

Kies voor biologisch afbreekbare glitter

Niets schreeuwt ‘festival’ als een goeie portie glitter op je gezicht, haar of lichaam. Jammer genoeg zijn die glitters niet altijd even goed voor het milieu, omdat ze bestaan uit minuscule plasticdeeltjes. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die biologisch afbreekbare glitter op de markt brengen, voor een klein prijsje.

Primark bracht een collectie biologisch afbreekbare glitter op de markt, in verschillende vormen en formaten. Deze kleine pakketjes koop je voor amper € 2,5 per stuk.

Neem je tent mee naar huis

Het is een beetje triest om te zien hoeveel tenten eenzaam worden achtergelaten op het kampeerterrein nadat het feest voorbij is. Investeer daarom in een goede tent die je min of meer schoon houdt én die je na afloop weer mee naar huis neemt.

Investeer iets meer geld in een degelijke tent, dan maak je er ook meer zonde van om ze zomaar achter te laten op de festivalweide. Dit exemplaar koop je bij Decathlon voor € 130.

Gebruik een herbruikbare waterfles

Je bespaart niet alleen geld door je water bij te vullen aan de drankfonteintjes, maar een herbruikbare waterfles meebrengen is ook nog eens goed voor het milieu. Win-win.

Dopper-flessen heb je in tal van verschillende uitvoeringen. Zo heb je de gewone exemplaren, alsook flessen in roestvrij staal. Je koopt ze al vanaf € 12,50.