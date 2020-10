Ecologisch bladruimen voor elk budget: dit zijn de beste bladblazers volgens onze tuinexperte

De meest ecologische manier om blad weg te halen is nog altijd de ouderwetse bladhark. Geen benzinegeuren, geen elektriciteitsverbruik en vooral: geluidloos. Maar in een tuin met veel bomen, of als je lichaam niet (meer) mee wil, is het soms een te zware klus. Het meest ecologische alternatief? Bladblazers en bladzuigers op elektriciteit of accu. Dit zijn de aanraders van onze tuinexperte Laurence

BUDGET

Wolf Garten LBV 2600E: “Degelijk, maar geen riem”

Elektrische bladblazer en -zuiger

Prijs: 99,99 euro

Te koop bij Pelckmans (voor 69,99 euro tot 31 december 2020)

Voor minder dan 100 euro krijg je een basisbladblazer mét zuig- en versnipperfunctie, van een degelijk merk. Hij is licht (3,5 kg), heeft een heel ruime opvangzak (50 liter) en een interessante versnipperratio (hoeveel kleiner de bladeren worden gemaakt) van 10:1. Handig zijn de ergonomische handgreep en het wiel vooraan op de zuigbuis. Het blaasvermogen (tot 270km/u) is voldoende voor een klein gazon of enkele tuinpaden. Jammer dat er geen draagriem bijzit, want zo’n grote zak vol bladeren gaat op de duur wegen, en is onhandig.

BESTE KEUZE

Bosch Universal Garden Tidy: “Prijs-kwaliteit top”

Elektrische bladblazer – en zuiger

Prijs: 129 euro

Te koop bij Hubo (tijdelijk 89 euro)

Een bladblazer met zuig- en versnipperfunctie, van een kwaliteitsmerk, met een hoog blaasvermogen (tot 290km/u). Ook de versnipperratio is hoog (12:1), en het toestel maakt opvallend weinig lawaai, wat ik een absoluut pluspunt vind. Het is compact en wendbaar. Handig is dat je het toerental kunt aanpassen, naargelang er meer of minder bladeren liggen, of ze nat of droog zijn. Je krijgt er een ruime zak van 45 liter bij, én een verstevigde schouderriem. De vermaler (rotor) is van metaal, niet van kunststof, en zal dus langer meegaan. Met de opzuigbuis en de zak erbij weegt de bladruimer 4,7 kg, wat voor sommigen al zwaar kan zijn. Excellente prijs-kwaliteitverhouding.

UPGRADE

Stihl BGA86: “Heel efficiënt”

Zware accubladblazer

Prijs: 299 euro zonder accu en lader

Stihl vind je vooral bij lokale handelaars, check hier de verdelers.

Een heel krachtige, professionele bladblazer die verrassend licht (2,8 kg) en stil is (90 dB(A)!). Dit is een werkpaardje voor grote gazons, waar het blad snel op hopen, of onder bomen en struiken moet worden geblazen. Het toerental regel je zelf, afhankelijk van hoe dik of zwaar het pak bladeren is. De blaaspijp kun je afstellen op jouw lengte, zodat je heel efficiënt dicht bij de grond kunt werken - een absoluut pluspunt! Je kiest zelf de batterij die je erbij wilt, een standaard AP100 (139 euro), krachtig AP200 (199 euro) of nog zwaarder model. Ik zou er zeker een snellader bij nemen, die laadt dubbel zo snel (AL300, 99 euro), tot zelfs 4 keer zo snel (AP500, 149 euro), op.

DE KEUZE VAN DE EXPERT

Gardena PowerJet 40-Li: “Superkrachtig”

Accubladruimer

Prijs: 369,99 euro

Te koop bij Gamma

Bladeren op mijn gazon hark ik op, maar voor de grindpaden gebruik ik de accubladruimer van Gardena. Hij is heel krachtig (blaasvermogen tot 320 km/u!), voldoende stil (te vergelijken met een stofzuiger), en zuigt de bladeren op én snippert ze fijn, terwijl het grind blijft liggen. Dat de zak niet zo groot is (30 l) vind ik een voordeel, grotere zakken gaan serieus doorwegen als er veel (natte) bladeren inzitten. Ik leeg de zak in een kruiwagen, en vervoer de bladeren dan in bulk naar de moestuin, waar ik ze de hele winter laat liggen. Het toestel weegt in zijn zuigstand 5 kilo, maar daar heb ik geen last van, dankzij de draagriem en de handige handgreep voorin. Je kunt de blaassnelheid regelen, of de boostmodus inschakelen, voor extra kracht – handig bij natte, kleverige bladeren. Met de 40V batterij kan ik zo’n 40 minuten werken, daar kom ik ruimschoots mee toe. Daarna laadt ze in mijn snellader (inbegrepen in de prijs) in 1,5 u terug op.

100% ECOLOGISCH: Gardena tuinruimer

Borstelbladruimer

Prijs: 139,99 euro

Te koop in diverse tuincentra en via de webshop van Gardena

Vorige maand lanceerde Gardena de meest ecologische bladruimer tot nog toe, zonder (benzine)motor, elektriciteitskabel of accu: je duwt er zelf mee over het gazon of het tuinpad, en de bladverzamelaar raapt geluidloos de bladeren voor je op. Ook goed voor gemaaid gras en verticuteerresten. Vijf jaar garantie.

HET ADVIES VAN LAURENCE

Draad of accu?

Bladblazers en -zuigers met een elektriciteitskabel zijn lichter en goedkoper dan die op accu, maar je sleept wel een kabel (en verlengkabel) achter je aan. In een tuin met veel planten en (kronkel)paden, zoals mijn eigen tuin, is dat bijzonder onhandig. Met een accu bladblazer of -zuiger heb je alle bewegingsvrijheid van de wereld, maar hier is de werkduur beperkt. Neem geen toestel met minder dan 15 minuten werktijd, bladeren ruimen neemt tijd in beslag! Bovendien moet je al gauw 1,5 tot 2 uur oplaadtijd rekenen, tenzij je met een snellader werkt, wat ik zeker zou aanraden. Een tweede accu is handig, als je, zoals ik, een grote tuin hebt.

Blazen of zuigen?

Een bladblazer doet maar één ding: de bladeren wegblazen, richting struiken of bomen, of ze op een hoop blazen, waarna je nog veel werkt hebt om de hoop op te ruimen. Bladzuigers (of bladruimers) zijn een pak handiger in de tuin: die zuigen de bladeren op, versnipperen ze en verzamelen ze in een zak, waarna je ze op de composthoop of tussen je planten strooit. Hoe krachtiger de versnipperaar of vermaler, hoe minder volume jij te verhandelen en te stockeren hebt. Sommige toestellen decimeren het blad tot een 16de van hun volume (versnipperratio 16:1). Versnipperd blad waait minder makkelijk weg, en verteert snel. Let erop dat de rotor van metaal is, niet van kunststof! Een metalen rotor gaat langer mee, vermaalt sneller en je kunt er ook makkelijker een geknelde tak uit los maken. Nadeel is dat zo’n bladruimer, in zijn uitrusting om te zuigen en versnipperen, ongeveer een kilo zwaarder is dan de ‘light’ versie waarmee je enkel met het toestel blaast, door de extra opzuigbuis en opvangzak. Reken voor een kwaliteitstoestel dat ook kan zuigen en versnipperen op zo’n 100 euro (elektriciteit) tot 350 euro (accu). Je krijgt minstens 2 jaar garantie.

Geen fan van al dat vallend herfstblad in je tuin? Laurence Machiels legt uit hoe je het kan recycleren. Weet jij waarom bladeren in de herfst verkleuren? Lees hier de uitleg van onze wetenschapsjournalist.

