Duurzaam op pad met je e-bike, e-step, hoverboard of inline skates



Charlotte Fouquet

14 september 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Vrije tijd Tijdens de jaarlijkse Week van de Mobiliteit (van 16 tot 22 september) wordt duurzame mobiliteit volop in de spotlights gezet. (Elektrische) fietsen en steps, hoverboards, inline skates … veroveren tijdens tal van evenementen de publieke ruimte. Wil jij wel eens een alternatief voor je auto proberen? We leggen je uit wat de voordelen zijn.

E-bikes

E-bikes zijn al lang niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Jong en oud hebben deze fietsen ‘met een duwtje in de rug’ omarmd, zowel voor recreatieve fietstochten als voor woon-werkverkeer. Het grote voordeel zit hem natuurlijk in de elektrische ondersteuning, waardoor ze erg geschikt zijn voor langere afstanden of voor mensen die de gewone fiets wegens fysieke ongemakken links lieten liggen.

Gewone e-bikes hebben een trapondersteuning tot 25 km/u. Mag het voor jou nog wat sneller? Kies dan voor een speed pedelec. Die gaat tot 45 km/u. Een kenteken, een helm en een rijbewijs zijn daarbij wel vereist. Dat betekent ook dat je minimum 16 jaar moet zijn om met een speed pedelec te mogen rijden.

De pluspunten van beide types zijn duidelijk: je kan langere afstanden aan, je bent snel op je bestemming zonder tijd te verliezen in de file, en het is ook nog eens goed voor je algemene conditie en gezondheid.

Tip: Bekijk hier onze e-bike voor vrouwen en voor mannen.

E-steps

Ook e-steps zie je meer en meer opduiken, vooral in de steden. Veel deelplatformen bieden in steden dan ook deelsteps aan. Het voordeel? Je hoeft zelfs niet meer te trappen, dus je komt ook niet bezweet aan op je afspraak. Ook is het toegankelijker. Je behoudt gemakkelijker je evenwicht dan op een fiets. Je hoeft er alleen maar op te stappen, gas te geven en te sturen. Meestal gaan e-steps tot 25 à 30 km/u en hebben ze een actieradius van 20 tot 45 kilometer. E-steps zijn ook licht en de meeste zijn handig op te vouwen. Je neemt ze dus zo mee naar binnen.

Hoverboards

Denk je bij een hoverboard meteen aan de film Back to the Future? Zo futuristisch is het alleszins niet meer. Een hoverboard is simpelweg een oplaadbaar, zelfbalancerend transportmiddel, met twee naast elkaar geplaatste wielen, dat je kan besturen met je gewicht. In België mogen ze maximaal 25 km/u rijden. Voor een hoverboard heb je wel een relatief goed wegdek nodig. Ze zijn licht en gemakkelijk op te bergen als je ze niet gebruikt. Gemiddeld kan je met een volledig opgeladen hoverboard zo’n 15 km ver rijden.

Inline skates

Inline skates, een trend uit de jaren 90? Niet meer: inline skates zijn immers weer helemaal hip, en niet enkel voor recreatief gebruik. Ze worden meer en meer ingezet als een echt alternatief voor de fiets of het openbaar vervoer. En dat is niet verwonderlijk. Het is de perfecte manier om je verplaatsingen te combineren met een work-out, die zelfs intensiever kan zijn dan fietsen. Inline skaten is dus erg gezond, relatief goedkoop en je bent ook nog eens mee met je tijd. Win-win.

Bekijk hier het volledige sportieve aanbod in de HLN Shop.

Lees ook:

Online leren is een blijver: dit zijn de leukste cursussen

Must-read: deze vijf boeken willen wij dit najaar zéker lezen

Onverwacht bezoek? Met deze drie snelle tips maak je het huis binnen de tien minuten schoon