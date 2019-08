Droomjob: luxueus resort op de Malediven is op zoek naar een boekenverkoper Margo Verhasselt

14 augustus 2019

13u33

Bron: Metro.uk 0 Vrije tijd Op zoek naar een droomjob waarbij zon, zee, strand en heel wat goede boeken een dagelijkse rol spelen? Zoek niet verder. Een prachtig resort op de Malediven heeft een vacature voor een ‘Barefoot Bookseller’.

The Ultimate Library, een organisatie boekexperts, opende in samenwerking met Soneva Fushi, een 5-sterrenresort op het Baa Atoll, voor het eerst een pop-upboekenwinkel op de Malediven in december 2018. Het eerste seizoen was zo’n schot in de roos dat nu ook voor de tweede keer een winkel geopend wordt op het tropische eiland in oktober.

“De meeste mensen vinden een vakantie de perfecte gelegenheid om te lezen voor plezier, maar het perfecte boek vinden dat je bestemming verbetert, kan een uitdaging zijn”, staat te lezen op de website. “Barefoot Booksellers bezorgen gasten onvergetelijke literaire momenten van workshops tot persoonlijke consultaties. Wij zijn benieuwd om te weten te komen welke nieuwe ideeën jij in je achterhoofd hebt!”

De geluksvogel die de job in de wacht sleept, krijgt een opleiding van een maand van het Ultimate Library-team alvorens hij of zij vertrekt voor 6 maanden naar de Malediven. Het bedrijf is op zoek naar een ‘team player’ met een passie voor boeken. Je moet perfect Engels kunnen schrijven en spreken en een blog bijhouden over je avonturen als boekverkoper op een ‘onbewoond eiland’.

Wat wordt er nog van je verwacht?

Uiteraard dat je de boekenwinkel openhoudt, de stock van de boekenwinkel bijhoudt en leuke activiteiten voor de gasten organiseert zoals schrijflessen. Daarnaast sta je in voor de socialemedia-accounts. Interesse? Hier kan je solliciteren.