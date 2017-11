Droomjob alert: krijg 50.000 euro om 6 maanden op vakantie te zijn in Mexico ND

Op zoek naar een nieuwe uitdaging en mag het al eens wat verder van huis zijn? Cancun.com is op zoek naar een nieuwe 'CEO' (oftewel: Cancun Experience Officer) om vakantieparadijs Cancun te promoten. De enige criteria zijn een geldig paspoort en een minimum leeftijd van 18 jaar om te solliciteren. Jobinhoud: logeren in luxehotels en verslag van je reis uitbrengen.

Op een dag vind je de job van je leven, en deze zou daar wel eens heel dicht bij kunnen aanleunen. Een reiswebsite van de Mexicaanse stad Cancun is op zoek naar iemand die zich zes maanden lang wil onderdompelen in het toerisme daar, en verslag uitbrengen op sociale media. Voor wat van een cocktail te sippen op het strand krijg je ook meteen een aardig zakcentje: zo'n 8.500 euro (10.000 dollar) per maand, zo'n 6 maanden lang. De functie wordt met een knipoog omschreven als 'CEO', de afkorting voor Cancun Experience Officer.

Contract van bepaalde duur

Voor de job wordt gezocht naar een open en sociaal persoon die de verantwoordelijkheid aankan om video's te maken, blogposts te schrijven en content voor sociale media te creëren om zo het reizen naar Cancun te promoten. Je logeert in luxehotels en krijgt VIP-toegang tot allerlei clubs en activiteiten. Kandidaten moeten bijvoorkeur beschikbaar zijn van maart tot augustus 2018 om in Cancun te wonen. Interesse? Je hebt nog tot 17 december 2017 tijd om een video in te zenden waarin je uitlegt waarom jij de geknipte persoon voor die job bent. Inschrijven doe je hier.