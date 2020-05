Droogbloemen zijn hipper dan ooit: zo droog je ze zelf stap voor stap Nele Annemans

04 mei 2020

09u03

Bron: The Independent 0 Vrije tijd De interieurtrend du moment? Dat zijn zonder twijfel droogbloemen. Ze maken je woon- of slaapkamer niet alleen helemaal instaproof, maar ze zijn ook beter voor het milieu dan verse bloemen én makkelijker te verzorgen. Win-win-win! Wij leggen je dan ook graag stap voor stap uit hoe je ze zelf kan drogen.

Etsy zag het afgelopen jaar een toename van maar liefst 93 procent in de zoekopdrachten naar gedroogde bloemen en ook onze Instagramfeed liegt er niet om. Bijna op elk ‘ik blijf in mijn kot’-kiekje zie je bij de hippe homeworker wel een boektje droogbloemen op de achtergrond staan.

En hoewel al er veel online bloemisten bestaan bij wie je makkelijk kant-en-klare droogbloemen kan kopen, is het nu we in ons kot moeten blijven ook het ideale moment om ze zelf te leren drogen. Wij tonen je graag hoe je dat het best doet.

Stap 1

First things first: om het langst van je boeketje te genieten, moet je de bloemen net voordat ze op hun best zijn uit het water halen. Doe je dat te laat, dan zullen de bloemblaadjes er sneller afvallen.

Stap 2

Zodra je de bloemen uit de vaas gehaald hebt, is het belangrijk om de bladeren die in het water gezeten hebben eraf te halen.

Stap 3

Daarna bind je de uiteinden samen en hang je de bloemen ondersteboven. Zo drogen de stelen recht en gaan de bloemenblaadjes niet hangen. Voor het samenbinden gebruik je het best een elastiekje. Sommige stengels kunnen immers krimpen zodra ze drogen. Als je dan werkt met een touwtje kan het dus zijn dat ze eruit glijden. Zorg er daarnaast voor dat ze op een donkere, droge plaats kunnen hangen waar het ook niet te warm of te koud is.

Stap 4

Het moment om de bloemen weer om te draaien, is wanneer ze lichter worden qua gewicht, een beetje broos aanvoelen als je ze aanraakt en de kleur een beetje vervaagd is. Meestal is dat na ongeveer twee à drie weken, al is dat grotendeels afhankelijk van welke soort bloemen je gebruikt. Vooral de grotere exemplaren zoals rozen en dahlia’s zullen langer vocht vasthouden en dus ook langer moeten drogen. Bepaalde soorten grassen zoals eucalyptus zullen daarentegen na een weekje al droog zijn.

Stap 5

Zodra de bloemen gedroogd zijn, zet je ze het best ergens uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen zoals radiotoren. Vermijd ook om ze in een vochtige omgeving zoals je badkamer of keuken te plaatsen. Stof ze tot slot regelmatig en voorzichtig af om er zo lang mogelijk van te genieten.