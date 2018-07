Douchen mét kleren en een zakje erwten: met deze tips overleef je die tropische pendeltocht Liesbeth De Corte

04 juli 2018

07u51 0 Vrije tijd Heel de week zijn de temperaturen al richting 30 graden aan het gaan. Heerlijk, behalve als je een tochtje moet maken met de trein, tram of bus. Niets tegen het openbaar vervoer, maar vaak zit je opeengepakt en laat de airco het afweten. Dankzij deze tips kom je toch nog relatief fris aan op je bestemming.

1. Neem een fles water mee, en laat die op voorhand in de diepvriezer zitten

Voor je naar je werk vertrekt, drink je nog snel een kop koffie en hop, de bus, trein of tram op. Onderweg merk je plots iets vervelend op: je mond wordt droog en plakkerig. Neem daarom immer en altijd een flesje water mee. Om er zeker van te zijn dat deze verfrissing lekker koud blijft, kan je de fles op voorhand eventjes in de diepvriezer stoppen. Pas op: vul je fles niet volledig met water. Anders bestaat het risico dat het overloopt als het ijs begint te smelten.

2. Draag propere kleren van een natuurlijke stof

Het is een binnenkopper, maar wissel elke dag van kledij. Ook al zit er geen raar luchtje aan die ene T-shirt, je hebt er op dag één wel in gezweet. En de dag erna zal het dan minder lucht doorlaten. Kies ook voor natuurlijke stoffen als katoen of linnen, die zijn lekker luchtig en ademen.

Het tropische weer is ook het perfecte excuus om die ene flaphoed uit de kast te halen die je stiekem nooit durft aandoen voor je werk. Als je collega's er een opmerking over maken, kan je gewoon zeggen dat het jouw hoofd beschermt tegen de zon. Én dat je er verdomd goed uitziet, dat ook natuurlijk.

3. Neem bevroren erwtjes met je mee

Als het bloedheet is, kan een ijsblokje in de nek al eens deugd doen. Jammer genoeg smelten die in een bus, tram of trein ontzettend snel. Haal daarom een zak erwtjes uit de diepvriezer. Wikkel het in een sjaaltje (zodat je niet overkomt als een of andere weirdo) en hou het bij je voor de nodige afkoeling.

4. Vertrek een beetje vroeger

We weten het: je wekker staat waarschijnlijk al vroeg genoeg. Toch kan het deugd doen om een uur of twee vroeger op te staan. Niet alleen kan je dan langer onder een koude douche blijven staan, het is ook frisser op straat én je kan de dag op een rustiger tempo beginnen want je moet niet lopen om je trein, tram, bus of overstap te halen. Een extra pluspunt? Je kan vroeger stoppen met werken, waardoor je 's avonds nog een extra terrasje kan inplannen.

5. Stap met je kleren aan onder de douche

Deze laatste tips is een beetje een vreemde eend in de bijt, maar waarom ook niet? Spring met je kledij aan onder de douche voor je aan je pendeltocht begint. Of sproei jezelf een beetje nat. Tegen dat jij op je werk arriveert, is de kans groot dat je al volledig opgedroogd bent. Of je kan evengoed een tweede, droge outfit met je meenemen. De vreemde blikken die je onderweg krijgt, moet je er dan wel bijnemen.