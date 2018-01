Doosje Polly Pocket is 9.000 euro waard: levert jouw oud speelgoed ook een fortuin op? SV

12u31 773 Thinkstock Vrije tijd Goed nieuws als je vroeger veel met Polly Pocket speelde. De minuscule poppetjes en dito huisjes zijn namelijk geld waard. Veel geld. Het speelgoed uit de jaren 90 haalde deze week het nieuws omdat het over de toonbank gaat voor - hou je vast - een slordige 8.000 pond, omgerekend zo'n 9.000 euro. Waar hadden we dat ding ook alweer gelaten?

Dat er met oude spullen veel geld te verdienen valt, hoeven we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Wie af en toe eens naar een aflevering van 'Rijker dan je denkt' kijkt, is misschien zelf al eens verwoed gaan zoeken op zolder. Heb je één van deze items gevonden? Dan heb je geluk!

PEZ-figuurtje

Zelfs de allergrootste zoetekauw wist amper wat nu het leukste was: de snoepjes, of de vrolijke figuurtjes waar de PEZ-snoepjes uitkwamen. Natuurlijk zijn ze niet allemaal veel geld waard, maar wie weet heb je geluk. Zo is Astronaut B, die in 1982 werd gemaakt een kleine 27.000 euro waard, en ook de Mickey Mouse Soft Head versie, en de kerstman uit 1955 leveren je behoorlijk wat euro's op.

Monopoly

Trek nog niet meteen met jouw spel richting de schatter. Alleen bepaalde versies zorgen voor een goedgevulde bankrekening. Zo is het originele handgetekende spel van Monopoly, dat in 1933 gemaakt werd, maar liefst 123.000 euro waard. Iets minder astronomisch, maar ook niet mis: vintage exemplaren uit de jaren 30 leveren je iets rond de 3.000 euro op en limited editions zijn vaak goed voor een paar honderd euro extra op je rekening.

Barbie

Ondertussen ziet Barbie er lang niet meer zo uit als vroeger, en dat maken de oude exemplaren voor verzamelaars natuurlijk extra interessant. De klassieke pop uit 1959 - inclusief gestreept Zebra-badpak - is dan ook goed voor een bedrag tussen de 7.000 en 21.000 euro.

Furby

Weet je nog hoe blij je was toen je die eerste Furby kreeg? Dat bleek wel een heel duur cadeautje. De interactieve speelgoedbeesten uit 1998 kunnen je 750 euro opleveren. Niet slecht.

Game Boy

Nog voor we allemaal aan onze smartphone gekluisterd waren, zaten we de hele dag op een ander scherm te tokkelen: de befaamde Game Boy. Ben je ondertussen bereid er afstand van te doen? Dan krijg je in ruil een bedrag dat schommelt tussen een paar honderd en meer dan 1.200 euro, afhankelijk van de staat en welke versie je hebt.

Pokémonkaarten

Vroeger ruilden we onze Pikachu tegen een Eevee of Charizard, maar tegenwoordig kan je ze ook ruilen tegen een geldbedrag. Een schaduwloze Pikachu? Goed voor een kleine 50 euro. Al is dat niets vergeleken met een originele Japanse Pikachukaart in perfecte staat. Dan mag je namelijk 80.000 euro bij op je bankrekening tellen.

Playmobil

De poppetjes beleefden in onze woonkamer de gekste avonturen, maar wie ze ondertussen ontgroeid is, kan ze van de hand doen voor enkele honderden euro's. De voorwaarde is natuurlijk wel dat ze vintage zijn en in perfecte staat verkeren. In ruil voor het Victoriaanse poppenhuis uit 1995 krijg je bijvoorbeeld 700 euro.

Lego

Nog zo'n topper uit je jeugd: Lego. Afhankelijk van de set die je in je bezit hebt, kan je een leuke reis boeken. Het zwarte kasteel uit 1988 is met 1.800 euro goed voor een retourtje New York inclusief hotel, terwijl je met de Piratenboot enkel je vliegtickets kan betalen (950 euro). Was je een treinfanaat? Dan kan je met de bijzonder zeldzame Monorail uit 1990 maar liefst 2.200 euro opstrijken. Het piratenfort uit 1989 is goed voor 1.300 euro.

Oud speelgoed verkopen? Zo weet je of het iets waard is

Toegegeven, de kans dat je zo'n zeldzaam stuk op zolder hebt liggen, is waarschijnlijk aan de kleine kant. Maar met oud speelgoed dat in goede staat verkeert, kan je alsnog wel een paar honderd euro verdienen. Zo bepaal je de waarde:

* De leeftijd: hoe ouder, hoe beter. Vintage speelgoed is bijna altijd meer waard.

* De staat: werken de scharnieren nog? Zijn er krassen op of ziet het er nog puntgaaf uit? Hoe beter de staat, hoe hoger de prijs. Zit het nog ongeopend in de verpakking? Dan heb je het groot lot gewonnen.

* Vergelijkbaar speelgoed: trek richting tweedehandswebsites, en check ander gelijkaardig speelgoed. Hoeveel bracht het op? Verkeerde het in dezelfde staat?