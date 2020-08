Dominique Geerts (60) geeft tips voor mooie natuurfoto’s: “Laat je verwonderen door de kleine zaken, ook dat levert prachtplaatjes op”

Vrije tijd Sinds corona zijn we massaal gaan wandelen. Onderweg kom je soms fotogenieke dingen tegen: van een weiland tot een meertje of een bij op een bloem. Hoe je dat vastlegt op de gevoelige plaat? We vroegen het aan huisvrouw en natuurfotografe Dominique Geerts.

Vijf minuten hang je met Dominique Geerts (60) aan de lijn, en je hoort meteen dat ze een enorme passie voor natuurschoon heeft. “Mijn man en ik wonen in Berchem. We hebben er een klein tuintje, max dertig vierkante meter groot. Maar het ongelofelijke is: ook al is het zo'n klein stuk groen in de stad, toch zie je er ongelofelijk veel dieren. Er is ooit zelfs een eekhoorn bij ons naar binnen geslopen. (lacht) Omdat ik heel erg houd van natuur en graag foto’s maak, stelde mijn dochter in 2015 voor om die twee passies te combineren en natuurfoto’s te delen op Instagram. Datzelfde jaar kreeg ik met Kerstmis van mijn zoon een macrolens om op mijn smartphone te plaatsen. Toen is een nieuwe wereld voor mij open gegaan en ben ik werkelijk alles beginnen fotograferen: bloemen, plantjes, insecten in de tuin ... De hobby-fotograaf in mij was geboren. Diezelfde periode kreeg ik ook ineens veel likes. Vraag me niet hoe. Ik deed echt niets speciaals. Maar toch is mijn Instagrampagina gegroeid.”

Momenteel staat haar online account op een iets lager pitje, maar daar heeft ze een goede verklaring voor. Een jaar geleden heeft ze een buitenverblijf gekocht om de drukte van de stad te ontsnappen. Het gaat om een huis in Herselt, met een grond van 3.000 vierkante meter en - hoe kan het ook anders - een bos eraan. “Als het buitenverblijf volledig in orde is, zal je pas prachtige foto’s zien op Instagram”, lacht ze.

(Lees verder onder de foto.)

Hoe je in tussentijd zelf aan de slag kunt gaan? Ze legt het uit:

1. Gebruik de juiste attributen

Dominique: “Niemand die het gelooft, maar ik heb nooit fotografieles gevolgd of moeite gedaan om mijn Instagrampagina te doen groeien. In het begin gebruikte ik enkel een macrolens, een kleine clip-on lens voor je smartphone die je in staat stelt om objecten van dichtbij haarscherp te fotograferen. Superhandig.”

Voor je zo'n macrolens koopt, vraag je het best advies van een professional of probeer je de lens eens uit. “De ervaring leerde me dat mijn macrolens minder goed werkt met mijn iPhone-toestel. Niet erg, want die maakt van zichzelf knappe foto’s.” Met andere woorden: voor je geld investeert in zo’n macro-lensje, moet je eerst weten of het matcht met de camera van je telefoon.

2. Heb oog voor de kleine dingen

“De meeste mensen hebben geen aandacht meer voor de natuur, voor de kleine dingen", kaart Dominique aan. “Vroeger kon ik ùren in mijn tuin zitten, niet anders doen dan observeren. Ik kon bijvoorbeeld gefascineerd zijn als een spin een web maakte. Mijn man en kinderen moesten daar smakelijk om lachen. ‘Maar enfin, een spinnetje, zou je dat niet beter dood doen?’ Maar ook een spinnenweb kan keimooi zijn. Mijn ultieme tip: laat je verwonderen door de kleine zaken. Dat levert echt topfoto’s op.”

3. Kies het juiste moment uit

“Een foto staat of valt met de juiste belichting. Het beste moment om mooie foto’s te maken is ‘s avonds, net voor de zon ondergaat. Alles ziet er dan warmer en kleurrijker uit.” Het laatste uur dat de zon te zien is wordt ook wel het gouden uur genoemd, oftewel het magical hour. Tijdens deze periode geeft de stand van de zon een speciale gloed op je foto’s. ‘s Middags maak je beter geen foto’s, omdat de zon dan heel hoog staat en de schaduwen harder opvallen.

4. Ga eens door de knieën

“Het ideale perspectief bestaat niet, als je ‘t mij vraagt. Meer zelfs: ik denk er niet echt over na. Ik ga gewoon op zoek naar mooie details, die ik van dichtbij en vanuit allerlei hoeken fotografeer. Moet je daarvoor op de knieën gaan zitten of op de buik gaan liggen? Doe dat dan ook, zonder te twijfelen.”

5. Zet niet té veel op een foto

“Everything has beauty, but not everybody sees it. Dat wil zeggen dat er schoonheid zit in alles. Zelfs in de kleinste zaken. Soms loont het om niet het geheel te fotograferen, maar in te zoomen op een detail. Dat maakt een foto minder druk. Zo kan je een bloemenveld vol klaprozen in z’n geheel proberen te vatten, maar het is dikwijls nog mooier om één bloem van dichtbij te kieken.”

6. Snel zijn is de boodschap

“Wie graag foto’s maakt van insecten of dieren moet niet talmen. Die diertjes wachten niet tot jij het perfecte shot gevonden hebt. Onlangs zat er een koninginnenpage in mijn tuin, dat is een van de grootste vlinders in ons land. Dan komt het erop aan om snel te zijn en rap een foto te maken, want voor je ‘t weet is het moment gepasseerd.”

7. Ga actief op zoek naar een mooi onderwerp om te fotograferen

“Ik hou van levendige, maar realistische kleuren. Daarmee ga ik een beetje tegen de stroom in, want tegenwoordig zitten mensen uren bezig met het bewerken van foto’s. Een beetje jammer, want dan is het resultaat een beetje onwerkelijk. In plaats van foto’s achteraf te bewerken, werk ik liever proactief door te zoeken naar zaken die heel kleurrijk zijn.”

8. Vergeet niet te genieten

“Eropuit trekken in de natuur en foto’s maken, is gewoon een fijne bezigheid. Geniet er maar van. En wie weet leer je ondertussen nog iets bij. De app Obsidentify van Natuurpunt is een aanrader. Die herkent bijna 15.000 planten, dieren of paddenstoelen. Zo weet je tenminste wat je fotografeert.”

Lees ook:

Foodporn for dummy’s: expert onthult waarop je moet letten als je eten fotografeert (+)