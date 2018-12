Doe mee aan NINA’s grote adventswedstrijd Margo Verhasselt

01 december 2018

11u02 0 Vrije tijd Ho ho ho, go go go! Wij wachten niet op de komst van de Sint om cadeaus weg te geven. Vanaf vandaag begint NINA’s grote adventswedstrijd. Speel elke dag mee en maak kans op een van de 100 cadeaus!

Aftellen naar Kerstmis was nog nooit zo leuk. Vanaf 1 tot en met 24 december gaat elke dag om 12 uur een deurtje van NINA’s adventskalender open. Je kan telkens 24 uur meedoen om een prijs te winnen. Beautytools, hippe hebbedingen, boeken, techstuff, weekendjes weg ... All there!

Nieuwe dag, nieuwe prijzen, nieuwe kansen. Gewoon elke dag even komen kijken op nina.be. Veel succes!

Doe mee aan onze adventswedstrijd.