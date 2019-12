Dj-ingle bells! Deze bekende dj-duo’s ruilen de feesttafel in voor hun draaitafel

de hele familie. Maar even graag ruilen deze deejays de feestdis in voor de draaitafel.

Vrije tijd Ze houden van Kerstmis met alles erop en eraan: de juiste kerstboom, cadeautjes en lekker eten met de hele familie. Maar even graag ruilen deze deejays de feestdis in voor de draaitafel.

Kelly Pfaff (42) en dochter Shania (19): “Hele maand Michael Bublé”

Het huis baadt in de kerstverlichting en een maand lang weerklinkt er énkel de cd van Michael Bublé. Kerstavond is heilig ten huize Pfaff. Maar op andere feestdagen doet dj Kelly de massa dansen, inclusief dochter Shania.

Kelly: “Ik was vijftien toen ik in een plaatselijk cafeetje achter de discobar kroop. Ook later, op gelijk welk feestje, belandde ik op een bepaald moment van de avond steevast achter de draaitafel. (lacht) Ik volgde een cursus om alles te leren over mengtafels en techniek. Daarna voelde ik me niet meer onzeker om elders te gaan draaien. Ik doe dat intussen achttien jaar. In het begin in alle anonimiteit. Ik wilde daar niet mee uitpakken. Toen het bekend raakte, was het moeilijk om nog te gaan draaien. Men boekte me plots als publiekstrekker.”

Shania: “Ik ga graag mee als mama moet draaien. Zelf wil ze daar allemaal geen aandacht voor – ze doet dat gewoon graag – maar ik vind dat ze ondergewaardeerd wordt in België. Als ze achter de draaitafel staat met haar koptelefoon en haar ‘ik ga ervoor’-energie? Dan ben ik heel trots. Ik vind haar echt graaf.”

Kunnen we dj Kelly boeken in de kerstperiode?

Kelly: “De kerstperiode is druk en ik neem veel opdrachten aan … maar nooit op 24 december. We vieren kerstavond met mijn ouders en schoonouders, soms schuiven ook mijn zussen en hun gezin mee aan. Mijn mama en ik koken samen een kerstmenu, er zijn cadeautjes voor iedereen. Dat zijn vooral praktische dingen. Niet te duur. Ik ben degene die alle cadeaus in huis haalt. Het enige dat ik niet koop, is mijn eigen cadeau. Daar zorgt Sam voor – weliswaar neemt hij er Kenji of Shania voor mee. De kinderen verrassen wordt moeilijker, maar eigenlijk zijn die blij met gelijk wat. Al geef ik hen een geruite flanellen pyjama.”

Shania: “Dat is zo. Als vijftienjarige had ik zo’n verlanglijst: ik wil dat en dat en dat. Maar dan kocht mama toch nog iets anders, dat ik zelfs líéver wou. (lachje) Kerst draait rond de geste, niet rond de waarde. Ik koop zelf alleen voor mama, papa en mijn broer. Voor de hele familie lukt me nog niet. Ik ben een student, mijn budget is beperkt.”

En welke kerstmuziek zet een dj zoal op?

Kelly: “Vanaf 1 december staat hier in huis nog maar één cd op. Op repeat. Michael Bublé. Als die begint met ‘It’s

beginning to look a lot like Christmas …’ word ik zó vrolijk. En dan samen cinnamon rolls bakken? Heerlijk.”

Ik noteer: de juiste kerstsfeer matters. A lot.

Shania: “Absoluut. Kerst is ons favoriete feest. Ik heb het hele jaar door ook kerstlichtjes boven mijn bed, en als kind had ik een eigen boompje met Disneyprinsessen.”

Kelly: “De eerste boom staat al sinds half november, daar komt nog een tweede bij. Na Sinterklaas volgt de versiering. Niet alleen in de boom, ook elders in huis komen er lichtjes, kaarsen met de geur van kaneel. Ik plan dat speciaal in de agenda. Met Halloween is dat net zo: oranje versiering, pompoenen voor de deur. Met Pasen hangen er eitjes in bomen en kleurt het huis pastel. Ik ben met die feestelijke versering opgegroeid. Mama deed het ook zo.”

Shania: “In de aanloop naar kerst moeten Kenji en ik altijd studeren voor de examens. Maar als de open haard brandt, de kerstbomen staan er en de geurkaarsen doen hun werk? Dan is zelfs studeren niet meer erg. Ik ben degene die mama pusht om er nóg vroeger aan te beginnen. Ik wil vanaf oktober al kerst in huis, en het wordt elk jaar vroeger. Dit jaar was het al half november. Ik ga gewoon blijven volhouden dus. (lacht)”

Hangt er ook iets van weemoed rond de feestdis?

Kelly: “Mijn beide grootouders zitten niet langer mee aan tafel en dat is natuurlijk een groot gemis in een hecht gezin als het onze. Maar we zullen op zo’n moment eerder leuke herinneringen ophalen: ‘Weten jullie dat nog?’”

Shania: “We zien elkaar het hele jaar door veel, maar met kerst sta ik er toch bij stil. Dat ik dat moet koesteren. Op een dag zal het anders zijn. Zelfs met oudjaar blijf ik liever thuis, met heel de familie en vrienden. Op oudjaar uitgaan? Dat betekent zatte mensen, chaos en veel drama. En ik doe dat niet graag. Ik ben liever thuis: dan kan ik

om het even wanneer mijn bed in kruipen in plaats van ergens te staan wachten op een taxi die niet komt. Ik ben

liever bij mijn familie dan dat ik de eerste dag van het jaar moet beginnen met stress.”

Hakim (30) en Jolien (34): “In slaap vallen bij de schoonouders”

Sinds ze elkaar kennen, hebben ze al elk jaar op kerstavond tot zeven uur gewerkt: Hakim als producer voor Music For Life, Jolien op Qmusic. “Maar na de werkdag spreken we altijd af bij mijn ouders”, vertelt Jolien.

Hakim: “Waar ik in slaap val.”

Jolien: “Inderdaad. (lacht) Rond tien uur belandt hij steendood in de zetel. Toch wil ik absoluut naar mijn ouders op kerstavond. Dat is belangrijk voor me. Papa maakt een lekkere soep, het dessert is altijd ijstaart. Er zijn ook altijd een paar cadeautjes.”

Hakim: “Daar word ik dan weer voor wakker. (lacht) Ik ben altijd zo moe die avond: Music For Life is een intense periode met lange dagen en eindigt op kerstavond. Plots is er dat moment van ’rust’ en schakelt mijn brein over op: het is goed geweest, je mag slapen.”

Jolien: “Vorig jaar ben je even gaan slapen in het bed van mijn broer. Het jaar daarvoor in de zetel. Ik vond dat tof omdat ik dacht: hij voelt zich hier thuis.”

In jullie eigen huis staat sowieso elk jaar een kerstboom?

Hakim: “Ik ben als moslim niet opgegroeid met Kerstmis, maar ik weet dat Jolien grote fan is van de kerstboom.

We hebben respect voor elkaars cultuur, en ik beschouw zo’n kerstboom als een tijdelijke plant in huis. Twee jaar geleden woonden we nog in een appartement en had ik een klein boompje gekocht. Ze was zo surprised. Het jaar erna gebeurde precies hetzelfde. Nu kan ik niet anders meer dan élk jaar de boom te gaan halen. (lachje) Jolien versiert de boom, behalve de piek. Die maak ik. Vorig jaar was het een afbeelding van Drake.”

Jolien: “Ik vind dat een leuke traditie: Hakim gaat om de kerstboom. Hij is dríé uur weg om er een te kopen.”

Hakim: “Ik neem daar mijn tijd voor. Ik kies de grootste. De schoonste. Vaak de duurste. Ik probeer wel wat af te pingelen. ‘Zoveel voor een boom? Kom, zeg. Ik geef je er zoveel voor.’ Heel soms spaar ik zo twéé euro uit. (lacht)”

Hoe beleefden jullie de kerstperiode als kind?

Hakim: “Toen wij klein waren, zeiden mijn broer en ik: ‘Maar iederéén heeft een kerstboom.’ En dan zeiden mijn ouders: ‘Zet maar een boom, we zullen zien of er hier ook cadeautjes onder belanden.’ Niet dus. (lacht)”

Jolien: “Toen ik nog een kind was, gingen we naar de nachtmis. Dat religieuze stukje is er nu niet meer bij.”

Hakim: “Mijn allereerste liefje deed dat ook, met haar ouders. ‘Dat is niks voor jou’, zei ze. Dus dan bleef ik tijdens de nachtmis alleen thuis. Wachten tot ze terug waren.”

Jolien: “Als jij een kerk ingaat, vliegt die in brand. (lacht)”

Hakim: “Tijdens de ramadan (islamitische vasten, red.) snauw ik mensen af – inclusief Jolien– omdat ik constant honger heb. Kerstmis meevieren is het compromis: zij mag een boom hebben, ik mag haar afsnauwen. (knipoogt)”

Jolien: “Voor ons draait Kerstmis vooral rond samenzijn met de familie. In Hakims cultuur is familie elke dág

belangrijk, zegt hij weleens. Gewoon bij zijn ouders gaan eten op een zondag? Een rijkelijk gevulde, feestelijke tafel en een ongelooflijke ontvangst. Alsof het kerst is.”

Hakim: “Wij hebben ook onze belangrijke dagen: het Offerfeest is er daar een van, en zo ook de ramadan. Jolien beleeft die momenten mee, bij ons thuis. Het is verrijkend om dat van elkaar te leren kennen.”

Werken jullie ook met oudjaar?

Hakim: “(knikt) Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik nog eens oudjaar ‘gevierd’ heb. Maar ik vind werken tof. Iedereen is in de stemming om te feesten, ze willen alle bad vibes van het afgelopen jaar afsluiten. Ik doorkruis op 31 december een stuk van het land, van locatie naar locatie. En zelf drink ik geen alcohol, maar ik zie de dronkenschap op de dansvloer toenemen naarmate de avond vordert. (lachje)”

Jolien: “Meestal gaan we eerst bij vrienden eten op oudejaarsavond. Daar zijn vaak nog andere dj’s bij. Dus dan eten we samen, en vlak na middernacht stappen we allemaal onze auto in. Ik rij ditmaal naar Kortrijk – ik draai van drie tot vijf – en de dag erna ga ik wellicht werken op Qmusic. Wordt pittig.”

Jij bent vooral gaan draaien dankzij Hakim?

Jolien: “Ik wilde al heel lang dj zijn. Mijn baas vroeg me weleens of ik het niet zag zitten om te leren draaien voor Q-party’s. Maar ik durfde dat niet. Door Hakim te leren kennen is dat veranderd. Hij draaide op Les Ardentes in Luik en zei: ‘Kom, maak eens een mixke.’ Ik begon wat te prutsen met die apparatuur. We woonden op dat moment boven een club in Gent, Hakim was er manager. Regelmatig vroeg ik de sleutel en ging ik daar overdag wat oefenen. Zo kreeg ik de smaak te pakken.”

Hakim: “Als radiomaker heeft Jolien voeling met muziek. Alleen technisch moest ze nog een en ander leren. Ze was heel koppig in dat leerproces, maar ze heeft doorgezet en doet dat intussen echt goed. Ik ben trots op haar.”

Jolien: “Ik draai iets vrouwelijker, iets sexyer dan Hakim, maar wel altijd r&b en hiphop. Hij durft al eens iets ruiger te gaan. Er kan ook trap of dancehall in zitten, of funk en soul. Het is nogal eclectisch. Als we samen draaien, brengen we daar een goede balans in. Binnenkort is het trouwens het negentigste verjaardagsfeest van mijn mémé: ze heeft gevraagd of wij voor de muziek kunnen zorgen. (lachje)”

DJ Makasi (29) en mama Nadia (60): “ Enige dag dat we met zijn allen samen zijn”

Zij vieren kerstavond al op 22 december. Omdat Yannick daarna in China moet draaien. “Voor mij maakt dat niets uit. Als alle kinderen er maar bij kunnen zijn”, aldus zijn mama.

Yannick: “Kerstmis is de énige dag in het jaar dat we zonder fout allemaal samenkomen. Ik, mijn zussen Sarah en Tatyana en hun partners en kinderen. En ook onze grootouders zijn erbij. Die zijn intussen 85.”

Nadia: “Vooral Yannick staat erop dat er cadeaus zijn voor iedereen. Hij kan amper wachten om de cadeautjes uit te pakken. Hier ligt elk jaar een hele berg, het uitpakken neemt al snel enkele uren in beslag.”

Yannick: “Cadeautjes geven draait meer om het gebaar dan om de inhoud. Jaarlijks kiezen we om de beurt ook een goed doel uit, waar we met heel de familie een centje voor storten.”

Wat staat er op jouw verlanglijstje, Yannick?

Yannick: “Ik word graag verrast. Ik heb bijvoorbeeld ooit een schilderij van mama gekregen, dat hangt boven mijn bed. Hoe persoonlijker, hoe liever. Maar ik maak wel een lijstje voor hen die het écht niet weten …”

Nadia: “En daar staat álles op: dat gaat van een paar kousen tot een huis, bij wijze van spreken. (lacht)”

Yannick: “Vorig jaar heb ik iets gekregen om het stof mee af te nemen. Dat wou ik keigraag. Hoe heet dat ook alweer? Een plumeau! (lacht) Ook leuk is dat we de hele avond door spelletjes spelen. Zo had mijn bompa eens een aantal wijnsoorten mee – van 2 euro tot 20 euro en meer. En wij moesten gokken welke de dure of de goedkope was. Ik ben trouwens gewonnen.”

En wat schaft de pot meestal?

Nadia: “Ik maak het hoofdgerecht en anderen brengen de wijn mee, of het aperitief, of het dessert. Het menu is vooral gevarieerd, want mijn dochters zijn vegetariërs, mijn oudste dochter eet glutenvrij en Yannick lust liever vlees dan vis.”

Yannick: “We zijn héél verwend, besef ik naarmate ik ouder word. De tafel staat vol verschillende gerechten, voor ieder wat wils. Mijn vriendin Evelyn – dit is onze eerste kerst samen – eet dan weer hetzelfde als Taty en Sarah.”

Jullie eerste kerst en je bent niet thuis ...

Yannick: “(lacht) Ik vertrek wellicht de 24ste ’s avonds nog naar Macau in China. Ze vindt het spijtig dat ik weg ben, maar ze begrijpt ook dat ik moet gaan draaien. De laatste jaren werk ik in de kerstperiode altijd aan de andere kant van de wereld. Als het daar middernacht is, skype ik naar huis. Mijn familie zet mij dan op iPad mee aan de eettafel. Zo ben ik er toch een beetje bij. Maar ik klaag niet. Ik heb een passie voor draaien, ik zie een stuk van de wereld en heb in heel wat landen al fantastische vrienden gemaakt.”

Nadia: “Soms facetimet Yannick vanuit een club en zegt hij: ‘Look, this is my mum.’ En dan zie ik dus een hoop Aziatische mensen naar mij wuiven. (lachje)”

Hoe kom je zo aan de andere kant van de wereld terecht?

Yannick: “Door je eigen geluk te creëren. Een promotor uit India had me zien draaien in Valencia. Hij boekte me voor een set in India, waar ik me op een groot festival heb kunnen bewijzen. Daarna werd ik naar Mexico gehaald. Dan Taiwan. Je hebt de dj-wereld waarin Dimitri Vegas en Like Mike zitten – de hele grote spelers, die alle festivals en grote events doen. En dan heb je de iets kleinere spelers – zoals ik – en die draaien in de top 100-clubs van de wereld. Zo start op 25 december mijn tour van twee tot drie weken. China, India, Vietnam, Filipijnen, Thailand …”

Nadia: “En ik thuis maar checken of er nergens aardbevingen zijn, of vliegtuigen neerstorten. Of ik krijg in het midden van de nacht telefoon: ‘Mama, ik voel me niet goed, ik heb een slechte vis gegeten.’”

Yannick: “Als ik ziek ben, moet ik eventjes naar de mama bellen. (lachje)”

Ben je ook dj van dienst op het kerstfeest thuis?

Yannick: “Dat is mijn job in de familie- én vriendenkring. Vanaf 7 december – na Sinterklaas – tot tweede kerstdag draai ik uitsluitend kerstliedjes. Jingle Bells en andere klassiekers. Iedereen wordt er zot van. Maar ik vind dat de max!”

Maakt Kerstmis ook emoties los?

Nadia: “Zeker. Ik vind het toch een dag om bij stil te staan. Om dankbaar te zijn. Iedereen samen. Iedereen gelukkig. Mijn ouders worden ouder, mijn vader moet een nieuwe heup krijgen … Maar we moeten nog niemand missen, er is nog geen lege stoel aan tafel. Dat is mooi.”

Je ouders zijn gescheiden. Vier je ook Kerstmis bij je papa?

Yannick: “(knikt) Zeker. Mijn zussen en ik zoeken samen ook meteen een datum om bij papa langs te gaan. Even gezellig daar. Evenveel cadeautjes, trouwens. Pas op, zowel hier als bij mijn vader: dat zijn niet de duurste pakjes. Leuke, kleine dingetjes waar we gewoon blij van worden. Zoals een plumeau bijvoorbeeld! (lacht)”