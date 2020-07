DIY met droogbloemen: 5 hippe ideeën voor je tafel, thuis of outfit Stéphanie Verzelen

28 juli 2020

09u07 0 Vrije tijd Droogbloemen zijn cool, ‘do it yourself’ is in. Dus natuurlijk barst het internet nu van originele knutselideeën met gedroogde ruikers. Van cadeautjes pimpen tot muren decoreren: deze (simpele!) DIY-projectjes trokken onze aandacht.

Zelf geen droogbloemen in huis? Je kan ze ondertussen in heel wat winkels kopen, maar nog leuker is het om je eigen boeketje te drogen. En dat is niet eens zo moeilijk. Hier legden we eerder al uit hoe je dat stap voor stap doet.

1. Een hippe bloemenkrans

Perfect voor een trouwfeest, tuinfeest of gewoon op een picknick. En bonus: omdat je met droogbloemen werkt, verwelkt de krans niet en heb je er de hele zomer genot van.

Dit heb je nodig:

Droogbloemen en gedroogde grassen, bloemen- of hobbylijm en een mooi, breed stuk lint

Zo maak je het:

1. Kies je favoriete droogbloemen uit en vul aan met gedroogd gras voor een vollere krans.

2. Knip een stuk lint af dat groot genoeg is om rond je hoofd vast te strikken. Leg het plat op tafel.

3. Verwijder de stelen van de bloemen. Plaats eerst de grootste op het lint, om de compositie te bepalen. Je kan ze bijvoorbeeld spreiden over de hele krans of op één plaats concentreren.

4. Lijm kleinere bloemen tussen de grote bloemen vast, om diepte te creëren. Kleef ze dicht genoeg tegen elkaar, zodat de steeltjes niet meer zichtbaar zijn. Vul gaatjes op met losse bloemblaadjes of stukjes gedroogd gras.

5. Laat goed drogen en klaar! Je kan de krans trouwens ook rond je pols dragen als armband of rond je nek als een choker.

2. Extra fleurige cadeauverpakking

Een geschenkje gewoon in geschenkpapier draaien is zo 2019. Maak het liever rustiek en hip met gewoon wat bruin papier, koord en een boeketje van gedroogde bloemen.

De Nieuw-Zeelandse blog Clever Poppy deelt een how-to: verpak je cadeau in het bruine papier, bind het koord eromheen en maak met hetzelfde koord het boeketje vast. Werk af met een strik rond de bloemen en klaar is kees. Het contrast tussen het bruine papier en de zachte tinten van de ruikers geeft een wondermooi effect.

3. Voor een wauwtafel

Bloemen op tafel scoren altijd. Droogbloemen op tafel? Net dat tikkeltje meer bijzonder. Je kan natuurlijk gewoon een mooi boeket in een vaas presenteren, maar probeer ook eens deze leuke DIY’s voor een originelere twist.

1. Bind met ruw koord een klein boeketje droogbloemen rond je opgerolde serviettes

2. Presenteer een selectie droogbloemen in een fles met een kurk

3. Maak met ruw koord een slinger voor boven de tafel en pin daaraan boeketjes of enkele droogbloemen vast met wasknijpers.

4. Bevestig ze aan je muur

Een ‘dried flower wall’ is de nieuwe hype online en prijkt nu in de feed van zo’n beetje elke Instagramhipster. Simpeler kan niet en het is de perfecte DIY voor een kamer die instant romantischer en rustieker lijkt. Qua droogbloemen kan je voor extra kleurrijke exemplaren kiezen of met bloemen in nagenoeg dezelfde kleur een ombre-effect creëren.

Optie 1: Neem een dun wit koord, vouw dubbel en bind beide uiteindes vast met een dubbele knoop aan het uiteinde van de steel van een bloem. Prik een transparante spijker in de muur en hang daaraan het koord met de bloem op. Blogster Juliette Laura deelt een handige DIY.

Optie 2: Plak individuele droogbloemen gewoon vast op je muur, zoals de blogsters van Poli Productions doen. Gebruik daarvoor een dikke, lichtkleurige tape die veilig is voor je muren, zoals afplaktape voor verfklusjes. Je checkt best wel eerst op een onzichtbaar hoekje of de tape geen verf van je muur haalt wanneer je hem verwijdert.

Optie 3: Neem een droogbloem met een extra lange steel. Maak een aantal miniboeketjes met kleinere droogbloemetjes en bind die met ruw koord vast aan de steel van de grote droogbloem. Hang die droogbloem horizontaal op met een ruw koord dat je aan weerszijden van de bloem vastknoopt en vervolgens aan de muur bevestigt.

Optie 4: Maak een of meerdere slinger(s) van ruw koord waaraan je individuele droogbloemen of kleine boeketjes vastknoopt, en hang op langs je muur.

5. Een bloemenbrioche

Pin vast op een jurkje of ander feestelijk ensemble en bam: je outfit ziet er extra romantisch uit. Op de blog Darabil spotten we een handige tutorial.

Dit heb je nodig:

Kleine gedroogde bloemen en grassen, plakband, vloeibare lijm, ruw koord, een langwerpige brochespeld (deze, bijvoorbeeld), een schaar

Zo maak je het:

1. Bind de bloemen en grassen in een klein boeketje en wikkel daarna een laag plakband om de stelen heen.

2. Maak het koord met een knoop aan de bovenkant van de stelen vast, doe lijm op de rest van de vastgetapete steel en wikkel het koord om de steel heen tot de plakband niet meer te zien is.

3. Naai met hetzelfde koord het boeketje vast aan de brochespeld. Klaar!



