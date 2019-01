Dit zijn volgens onze experts dé trends van 2019 die de wereld een beetje mooier maken David Devriendt Geertrui Mayeur en Sophie Vereycken

20 januari 2019

17u15

Bron: NINA 0 Vrije tijd Toonaangevende Vlaamse experts laten in hun kaarten kijken. Hun conclusie over dit jaar? De digitalisering gaat alsmaar sneller en duurzaamheid wordt meer dan ooit key, of het nu in reizen, onze voeding, beauty, mode of in transport is.

REIZEN: ‘Doing’ is belangrijker dan ‘going’

“In reizen is alles mode, elke bestemming is bereikbaar, of het nu is voor een weekend, een midweek of langer. Maar er zijn thematische trends”, zegt ROBRECHT WILLAERT, hoofdredacteur van ‘Travel Magazine’. “Zeker wat millennials betreft, is ‘doing’ belangrijker geworden dan ‘going’. Vandaag is het niet meer voldoende om naar Tokio, New York, Dubai of Bangkok te reizen. De klant wil iets doen. Is dat kooklessen volgen in een chic hotel met een bekende chef, à la bonne heure. Of fietsen op plaatsen die je onmogelijk acht. Vorig jaar ben ik met mijn echtgenote en mijn dochter van vijftien een dag tussen de bomen en theaters gaan fietsen in Kioto. Een onvergetelijke ervaring. Bewegen en actief zijn is wat veel mensen vragen, of het nu culinair, sportief of op het gebied van mode is. En dan niet via een passief, receptief gebeuren. In plaats van op een bootje te zitten op een rivier in Birma, willen mensen zelf kanovaren op rivieren die normaal niet bevaarbaar zijn.‘Wat kan ik er doen?’ primeert bij citytrips én langeafstandsreizen.” 

