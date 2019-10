Dit zijn de vijf grootste wellnesstrends van het moment, óp hun plaats van oorsprong Sophie Vereycken

31 oktober 2019

08u02 3 Vrije tijd Vakantie? Dat is toch toeristen tellen op het San Marcoplein of aanschuiven in de schaduw van de Eiffeltoren? Niet per se. Want anno 2019 reizen we steeds vaker in het teken van wellness, op zoek naar de zen van het leven.

Traditioneel zijn er verschillende types vakantiegangers, vertelt toekomstverkenner Stefaan Vandist. “De avontuurlijke ontdekker, de culturele meerwaardezoeker en de rustige genieter. Daar lijkt in korte tijd een nieuw type bij gekomen: de actieve ontsneller. Iemand die wil ontspannen en daarnaast thuis wil komen met nieuwe, betere levensgewoontes. Logisch, want we leven meer en meer in een kennis- en creatieve economie: we worden niet langer geëvalueerd volgens het aantal werkuren, maar op de creatieve meerwaarde van ons werk. Werken is flexibeler, maar we nemen het ook vaker mee naar huis én we ervaren meer druk. Daarbij impliceert het nieuwe werken dat prestaties sterk samenhangen met hoe we ons voelen. Als je moe bent of een dipje hebt, lever je automatisch minder goed werk af. Dus zoeken we massaal een vorm van ontspanning die ons leert werken aan onze vitaliteit. En wellnessreizen passen perfect in dat plaatje.”

Corporate wellness

Wie vandaag een wellnessreis boekt, verwacht meer dan een hotel met een zwembad en een sauna. Stefaan Vandist: “Wellness is een holistisch samenspel van beleving, visie en levensstijl geworden. We willen er iets aan overhouden. Beter leren slapen, beginnen met sporten of nieuwe leefgewoonten ontdekken. Een andere pijler om van wellness 2.0 te kunnen spreken, is sustainability. We verwachten dat ‘wellness’ over de hele lijn wordt doorgetrokken, dat een reis ons een goed gevoel geeft. Dat reikt verder dan een potje met kleingeld voor een goed doel.” Denk: duurzame innovaties, zoals de allereerste chloorvrije zwembaden van de Benelux in Elaisa Wellness in Dilsen-Stokkem. Natuurlijke producten, zoals in Les Sources de Caudalie in het Franse Martillac die de druivenresten van het nabijgelegen wijndomein hergebruiken. Of energie-efficiënte uitvindingen als de geothermale technologie in Hammam Al Andalus in Madrid, waar de temperatuur van de baden uit de

ondergrond gehaald wordt. “We willen actief betrokken worden bij toffe initiatieven. Steeds meer bedrijven ondersteunen hun werknemers daarin. Volgens het Wereld Economisch Forum zal de economische kost van mentale problemen tegen 2030 oplopen tot 5.000 miljard euro per jaar. Het is normaal dat we uitkijken naar een manier om meer welzijn te creëren. In Azië, waar de werkdruk enorm is, kopen bedrijven reizen voor hun werknemers als extraatje of als beloning. Een trend die zich ongetwijfeld zal doorzetten naar onze contreien.”

Om het met de woorden van Boeddha, dé zenmaster, te zeggen: het draait niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe. Wellnessreizen zijn zowat de enige vorm van reizen waar de bestemming van ondergeschikt belang is. Een welkome verademing in tijden van overtoerisme. Uit onderzoek van Euromonitor blijkt dat de twintig populairste landen in 2020 meer reizigers trekken dan de rest van de wereld samen. Wellness kan het toerisme net naar minder drukbezochte streken lokken. En zelfs het andere uiterste van de wellnessreis,

namelijk de cityspa, een kleine oase van rust midden in de drukke stad, komt daaraan tegemoet: die zorgt voor een plaats om te onthaasten en beperkt de hoeveelheid mensen in de straten. Zo zijn wellnessreizen eveneens goed voor de regio die je bezoekt.

Inspiratie voor je eerste (of zoveelste) wellnessreis? Dit zijn de vijf grootste wellnesstrends van het moment, óp hun plaats van oorsprong.

5x WELLNESSREIZEN

Vinotherapie in Bordeau

Vinotherapie? Dat betekent zoveel als na een lange werkdag ontspannen met een goed glas wijn, toch? Niet helemaal, en daar zijn Les Sources de Caudalie het beste bewijs van. Wat oorspronkelijk begon als een wijndomein, is ondertussen een ongeëvenaard kuuroord in het hartje van Bordeaux. Als zelfs Johnny Depp het domein afhuurt voor de verjaardag van Vanessa Paradis, dan weet je dat het goed zit. En dat hebben ze te danken aan … de schillen en pitten van druiven. Die bevatten het ingrediënt polyfenol, een zeer krachtig antioxidant dat ontstekingsremmend werkt en huidbeschadiging voorkomt. Het gebruik ervan in behandelingen verkleint niet alleen de afvalberg, maar is ook uniek. Net die synergie tussen de rust van een verblijf in de natuur en de wijngaarden en de efficiënte behandelingen op basis van de actieve bestanddelen van de druiven vormt het succes van Les Sources de Caudalie. Toegegeven, voor de relatie van Depp en Paradis heeft het niet mogen baten, maar aan haar huid zal het in elk geval niet gelegen hebben. Les Sources de Caudalie Kamers vanaf € 243, www.sources-caudalie.com

Waterwellness in Madrid

Water is de oorsprong van alles. Onze aardbol bestaat voor 70 procent uit water, het menselijk lichaam voor meer dan de helft. We hebben dus een diepgaande biologische verbondenheid met water, zo schrijft marinebioloog Wallace Nichols in zijn boek Blue Mind. Alleen al de aanblik van een kabbelend beekje zet een stroom aan neurostoffen in gang die ervoor zorgen dat de bloedtoevoer naar het hart en de hersenen toeneemt en dat we ons meer ontspannen voelen. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat mensen die dicht bij water wonen – of dat nu een meer, rivier of zee is – zich beter voelen. Waterwellness is dan ook een razendsnel opkomend fenomeen. Vooral in drukke steden duiken cityspa’s op, waar je je in alle rust in verschillende baden kan onderdompelen. In Hammam Al Andalus kan je zelfs een heuse water journey volgen: koude baden stimuleren de zenuwen, warme baden verzachten spanningen en de totaalervaring zorgt er dan weer voor dat je er als herboren uitkomt. Emerge Water Journey, vanaf € 37 madrid.hammamalandalus.com

Klankbaden in de Hoge Kempen

Dat klanken emoties oproepen, is niet nieuw. Van de oude Egyptenaren, die geloofden dat bepaalde klanken heilig waren, tot de keelklanken van Tibetaanse monniken en de ritmische ohm-klank in het boeddhisme: in veel religies staan geluid en vibraties centraal. Volgens de klanktherapie bevat ons lichaam bepaalde energiefrequenties die – zoals dat gaat in de hectische wereld van vandaag – soms uit balans zijn. Tonale frequenties zouden die energiefrequenties kunnen manipuleren en weer in balans brengen. In hoeverre dat klopt, is nog onduidelijk. Wél is bewezen dat bepaalde geluiden en klanken ons doen ontspannen en een positieve invloed hebben op hoe we ons voelen. In plaats van een relaxerende massage kan je eens een geluidsbehandeling proberen om te ontspannen. In Elaisa Wellness, een gloednieuw wellnessoord te midden van het Nationaal Park Hoge Kempen, kan je dagelijks soundhealingconcerten bijwonen. Door de klanken op een bijzondere manier te laten resoneren, komen er bepaalde trillingen en frequenties vrij die een staat van opperste ontspanning creëren. Entree € 49, klankconcert vanaf € 15 www.elaisawellness.com

Clean sleeping in Bretagne

Slaap is de hoeksteen van een goede gezondheid. Een slechte nachtrust verstoort ons metabolisme en onze hormonen, wat kan leiden tot gewichtstoename, een slecht humeur, verstrooidheid en minder weerstand. Geen wonder dat dé wellnesstrend dan ook rond slaaphygiëne of ‘clean sleeping’ draait. In Les Thermes Marins de Saint-Malo kan je zelfs terecht voor een slaapcoachingarrangement. Je verblijft er in de prachtige Bretoense omgeving, ver weg van de drukte, om zo tot rust te komen. De blokkades die ons verhinderen om te ontspannen worden weggewerkt met behulp van drukpuntmassages, er wordt een optimale slaapomgeving gecreëerd en je slaap wordt minutieus opgevolgd en bijgestuurd. Kortom: je leert je slaapschuld actief af te bouwen, zodat je eindelijk op beide oren kan slapen. Mer & Capital Sommeil, € 969 www.thalasso-saintmalo.com

Blue zones project in Puglia

In Puglia vind je het eerste kuuroord dat zich baseert op de ‘blue zones’. In de hele wereld zijn er vijf blauwe zones, of afgebakende antropologische gebieden waar mensen meetbaar langer leven, zo bleek uit demografisch onderzoek van Gianni Pes en Michel Poulain. Het duo ontdekte gemeenschappelijke kenmerken in levensstijl waardoor de mensen langer leven, en meer voldoening uit hun leven halen. Precies daar haalt kuuroord Vair zijn inspiratie. Hun paradepaardje is een vijfdaags verblijf, gestoeld op de levensstijl van de blue zones, voor een gezonder en gelukkiger leven. Wie liever geen 5.000 euro neertelt voor vijf dagen – snappen we – kan elders in de Italiaanse omgeving tot rust komen en er een daguitstap van maken. Kamers vanaf € 269 vairspa.borgoegnazia.it