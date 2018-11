Dit zijn de ultieme reisbestemmingen van 2019 Liesbeth De Corte

05 november 2018

17u53

Bron: Harper's Bazaar 0 Vrije tijd De dagen worden korter en ons mooie zongebruinde velletje is quasi volledig vervaagd. Het gevolg: wij kijken alvast uit naar de zomer. Jij ook? Droom dan weg bij de negen opkomende vakantiebestemmingen voor volgend jaar. Of nog beter, boek gewoon je volgende reis al.

9. Nieuw-Zeeland

Het Britse vakantiesalon The Luxury Travel Fair heeft 1.500 mensen ondervraagd over hun bucketlist, en helemaal bovenaan het lijstje prijkt Nieuw-Zeeland. Niet echt een verrassing, meent Catherine Thake, die het vakantiesalon organiseert. Deze bestemming past volgens haar helemaal bij de trend van soloreizen. “Meer en meer mensen reizen graag op hun eentje, en dan nog het liefst in een veilige omgeving. Dat kan je perfect doen in Nieuw-Zeeland”, vertelt ze aan Harper’s Bazaar. “Je kan hier ook perfect buiten de gebaande paden treden, iets waar veel globetrotters in tijden van smartphones en digitale verslavingen nood aan hebben.” En ook luxepoesjes komen in Nieuw-Zeeland aan hun trekken, dankzij de vele luxueuze kuuroorden, wellnesscentra, golfbanen en wijnproeverijen.

8. Albanië

Wie populaire vakantiebestemmingen zegt, denkt waarschijnlijk niet meteen aan Albanië. De kans is zelfs groot dat je niet onmiddellijk weet waar dit land exact ligt. Toch is het een bezoekje waard, althans toch volgens Lonely Planet. De reisgids heeft Albanië immers een plek gegeven in z’n top-10 van beste reisbestemmingen ‘for value’, oftewel een lijst met up-and-coming bestemmingen waarvoor je niet té diep in je portemonnee moet duiken. “Albanië is en blijft een plekje waar je kan wandelen én genieten van een prachtig verlaten bergachtig uitzicht. Je kan er overnachten in kleine dorpjes waar de tijd precies is blijven stilstaan, of de drukke hoofdstad Tirana bezoeken zonder al te veel geld kwijt te spelen.”

7. Arizona, VS

Toegegeven: de regio rond de Grand Canyon valt al een ruime tijd in de smaak bij veel toeristen, maar de populariteit zal volgend jaar een piek beleven. Dat beweert Quentin Humphrey, redacteur bij reisgids City by City Travel. Vooral Arcosanti, een dorpje dat opgericht is in de jaren 70 en optimaal gebruik maakt van natuurlijke materialen en omstandigheden zoals warmte en licht, zou veel toeristen lokken. Met name toeristen die geïnteresseerd zijn in eco-vriendelijke bestemmingen, niet toevallig één van de buzz-woorden in het vakantiewereldje.

Ook het feit dat enkele iconische Westerns als ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ of ‘True Grit’ in 2019 hun 50-jarige verjaardag vieren, zou het toerisme een duwtje in de rug geven. Volgens reisorganisatie The Travel Corporation zou dat ervoor zorgen dat enkele filmlocaties in de woestijn van Arizona meer bezoekers over de vloer zullen krijgen.

6. Rwanda

Chris McIntyre van reisorganisatie Expert Africa meent dat Oost-Afrika volgend jaar véél meer toeristen zal lokken. De reden? Verschillende luxueuze lodges openen volgend jaar de deuren. “Tot vorig jaar waren de opties voor een overnachting in Rwanda vrij basic. Dat komt omdat de prijs voor een gorilla trekking een pak duurder is geworden, waardoor er extra lodges zijn bijgekomen die nu ook luxueuze tripjes organiseren”, zo legt McIntyre uit.

5. Japan

Volgens het online reisbureau Expedia werd er maar liefst 230% meer gezocht naar Osaka. Ook onderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van reisbrancheorganisatie ANVR op een rijtje gezet wat de populairste vakantielanden van het moment zijn. Japan kwam uit de bus als meest gegeerde bestemming van Azië.

4. De Pasific Islands

Het is nog maar een week of twee geleden dat prins Harry en Meghan Markle Tonga en de Fiji-eilanden hebben bezocht, of Expedia merkt al een toenemende interesse in de regio. Volgens de reisorganisatie zal dat volgend jaar resulteren in een forse toename van toeristen.

3. Canada

Canada is één van de bestemmingen die het meest in de smaak valt bij touroperator Topdeck. “In Canada heb je niet alleen geweldige steden als Toronto, Montreal en Vancouver, maar ook mooie nationale parken”, zo verklaart Saul Burrows van Topdeck de toenemende populariteit. Wees dus niet verbaasd als je volgend jaar picture perfect plaatjes van Lake Louise of Canadian Rockies en masse ziet opduiken op Instagram.

2. Sri Lanka

Lonely Planet heeft nog maar net de beste bestemmingen voor 2019 op een rijtje gezet, en naar verluidt is Sri Lanka de grootste aanrader. Best opvallend, omdat in maart dit jaar de noodtoestand er nog werd uitgeroepen vanwege een golf van geweld tegen moslims, maar inmiddels zou het er opnieuw volledig veilig zijn. “Na een decennium van burgeroorlog en conflict is er een heropleving merkbaar. Zowel families, adrenalinejunkies, wellnessfanaten als ecotoeristen en foodies vinden er hun gading en dat aangepast aan ieders budget’”, aldus de reisgids.

1. Jordanië

Jordanië is door verschillende reisexperts bestempeld als dé hotspot voor 2019. Grote trekpleister is de oude stad Petra. Het is trendbureau WGSN immers opgevallen dat verschillende influencers recent dit wereldwonder bezocht hebben. De trendwatchers vermoeden dat de vele online plaatjes mensen zin doen krijgen om deze plek ook een bezoekje te brengen.