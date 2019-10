Dit zijn de top 10 beste culinaire reisbestemmingen Liesbeth De Corte

09 oktober 2019

15u03 1 Vrije tijd Voor het nieuw tv-programma Voor het nieuw tv-programma ‘Sergio & Axel: van de kaart’ gaat het duo Herman-Daeseleire op culinaire wereldreis. Lijkt jou dat ook wat? Volgens Lonely Planet zijn deze tien landen de beste ter wereld als het op eten aankomt.

Nieuwe gerechten uitproberen tijdens een vakantie is populairder dan ooit. Vooral millennials tussen de 18 en 34 jaar oud hechten veel belang aan lekker eten tijdens een reis, dat maakte Booking.com eerder al bekend. Daarom heeft Lonely Planet een tijdje geleden de Ultimate Eatlist gelanceerd: een rangschikking van de meest authentieke gastronomische ervaringen wereldwijd.

“De focus ligt hierbij niet op de restaurants, de chefs of de gerechten. Het draait rond de volledige ervaring van een maaltijd opsmikkelen op een specifieke locatie”, zei Tom Hall van Lonely Planet. Alle gerechten werden beoordeeld op basis van smaak, geschiedenis, cultureel belang en de atmosfeer van de locatie.

Benieuwd naar de volledige top tien? Die vind je hier:

1. Pintxos in San Sebastián, Spanje

Eén of twee happen en ze zijn op. Deze kleine tapas - of pintxos zoals de locals ze noemen - bestaan meestal uit broodjes met toppings. Simpel, maar superlekker.

2. Curry laksa in Kuala Lumpur, Maleisië

Een van de lekkerste curry’s ter wereld vind je naar verluidt in Maleisië, en meer bepaald in Kuala Lumpur. Verwacht je aan een pittige noedelsoep, vaak met kokosmelk, vis, scampi’s, kip of tofoe.

3. Sushi in Tokio, Japan

Japan staat bekend om z’n enorme steden, vele tempels én lekkere keuken. Nergens kan je dan ook beter sushi eten.

4. Beef brisket in Texas, VS

Geen land dat zo bekend staat om z’n barbecue als Amerika, en een van de grootste klassiekers is beef brisket. Een aanrader voor mensen die af en toe een smakelijk stukje vlees willen eten.

5. Som tum in Bangkok, Thailand

Een salade haalt zelden de eerste plaats op een menukaart, maar som tum is een uitzondering. De reden? Het gerecht verrast je compleet met een unieke combinatie van zure, zoute, zoete en pikante smaken. Het wordt bereid met onder meer pindanoten, groene papaya, wortel, kleine garnalen, tomaten en hete chilipepers.

6. Smørrebrød in Kopenhagen, Denemarken

Net zoals wij Belgen tijdens de lunch graag enkele sneetjes brood eten, kiezen de Denen voor smørrebrød: vers roggebrood, besmeerd met boter en véél beleg, zoals vlees, vis, kaas, allerlei soorten sauzen en wat rauwkost.

7. Crayfish in Kaikoura, Nieuw-Zeeland

De lekkerste kreeft ter wereld kan je volgens Lonely Planet eten in Nieuw-Zeeland. Vooral het plaatsje Kaikoura staat bekend om z’n crayfish, zoals ze het daar noemen. Leuk weetje: er staat een quota op het aantal kreeften die er mogen gevist worden, om de duurzaamheid te beschermen.

8. Bibimbap in Seoul, Zuid-Korea

Bibimbap is één van de populairste gerechten in Zuid-Korea. Het betekent zoveel als ‘gemixte rijst’ en wordt gemaakt met - uiteraard - rijst, groenten, vlees en gefermenteerde rode peperpasta. Als kers op de taart wordt het ook altijd geserveerd in een kommetje.

9. Pizza Margherita in Napels, Italië

Voor de lekkerste pizza’s moeten we naar Italië, dat weten we allemaal. Algemeen wordt aangenomen dat de Zuid-Italiaanse stad Napels de bakermat is van de originele versie.

10. Dimsum in Hongkong

Je culinaire wereldreis afronden doe je het best in Hongkong, stelt Lonely Planet. Daar kan je volgens de reisgids proeven van de lekkerste dimsums ter wereld.