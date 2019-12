Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2020 LDC

08 december 2019

15u23

Bron: Forbes 0 Vrije tijd Nog een maand en we zijn alweer een jaartje verder. Het moment dat velen beginnen dromen van hun volgende vakantie. Nood aan inspiratie? Dat treft, want het gerenommeerde tijdschrift Forbes heeft een lijst gemaakt met de hipste bestemmingen voor 2020.

Japan

Wat populariteit betreft staat Japan met stip op één. Volgens Forbes breekt het land van de rijzende zon al enkele jaren na elkaar z’n toerismerecords. Dat komt niet alleen omdat het een perfecte combinatie van natuur en steden is - voor ieder wat wils, weet je wel - maar ook omdat culinaire vakanties in trek zijn. En laat de Japanse keuken met haar delicate aroma’s en gezonde ingrediënten nu ook net bezig zijn aan een opmars. Hier zal ook niet snel verandering in komen. Integendeel. Dankzij de Olympische Spelen in 2020 zal iedereen wereldwijd zich via de tv kunnen vergapen aan de fotogenieke cultuur en natuurpracht. En dan is de kans groot dat die kijkers quasi spontaan hun tickets boeken.

Israël

Ook Israël krijgt elk jaar meer toeristen over de vloer. Het land speelt daar gretig op in. Ettelijke nieuwe luxehotels hebben de deuren geopend, en er komen er nog vele nieuwe bij. Dat de luchthaven van Tel Aviv gerenoveerd en uitgebreid wordt, zal ook een handje helpen. Reizigers laten zich vooral verleiden door de geschiedenis, de ruïnes, de stranden, de vele outdoor activiteiten en - opnieuw - het lekkere eten, stelt Forbes.

India

In India vind je veel verschillende trekpleisters met de Taj Mahal als uitschieter. Maar de bezienswaardigheden worden blijkbaar steeds gevarieerder. Zo zijn er steeds meer globetrotters die ernaartoe gaan voor de natuur. Denk maar aan tijgersafari’s in nationale parken of trektochten in de bergen. Omdat yoga ook wereldwijd meer harten blijft veroveren, merkt Forbes een toename aan retraites voor yogi’s in India. Het heerlijke eten is opnieuw een troef, net zoals de vele chique hotels.

Puerto Rico

Puerto Rico heeft de voorbije jaren te maken gekregen met enkele orkanen, die vele resorts hebben verwoest. Maar die zijn zo goed als allemaal gerenoveerd, en in één klap uitgebreid. Meer kamers, meer spa’s, meer activiteiten. Bovendien is het de gemakkelijkste bestemming om te bereiken in de Caraïben én is het de grote favoriet van golfers wereldwijd.

Portugal

Net als IJsland is Portugal een immens geliefde bestemming in Europa, stelt Forbes. Het enige verschil? Portugal is een pak goedkoper. Je kan er lekker eten en drinken voor een zacht prijsje, en de temperaturen zijn er het hele jaar door best aangenaam. Een van de grootste pluspunten is dat het land veel verschillende regio’s heeft. Van de hoofdstad Lissabon en de rondomliggende stranden, tot het charmante Porto en de Dourovallei. Forbes raadt tot slot aan om te overnachten in pousadas, historische panden die zijn omgebouwd tot luxueuze hotels. En geef toe: wie wil er nu niet slapen in een kasteel, kerk of klooster dat omgebouwd is tot een logement?