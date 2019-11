Dit zijn de merken waarmee klanten de beste band hadden in 2019 Margo Verhasselt

05 november 2019

16u10 0 Vrije tijd Met welke merken voelen klanten een emotionele band? Het is een vraag waarop marketingbureau MBLM een antwoord kan geven. Ze publiceerden gisteren hun Brand Intimacy Study dat een kijk geeft op welke merken na aan het hart liggen bij consumenten.

6.200 consumenten tussen de 18 en 64 jaar oud vanuit de Verenigde Staten, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten werden ondervraagd om zo te weten te komen welke merken klanten in hun hart dragen. Dit jaar deden opvallend genoeg vooral juwelenmerken in het luxe-lijstje het bijzonder goed. Zo zien we Rolex, Cartier en Tiffany & Co bovenaan het lijstje prijken.

Modemerken deden het daarentegen minder goed. Chanel belandt op de vierde plaats gevolgd door Louis Vuitton, Gucci, Prada en Burberry. “Luxemerken maakten dit jaar een val in onze lijst en dat is verrassend aangezien het gaat om merken die veel prestige en waarde met zich meedragen”, bevestigt Mario Natarelli van MBLM.

Maar er werd door het marketingbureau ook naar algemenere merken gekeken. Uit die resultaten kan opgemaakt worden dat Disney, Apple en Amazon het meest geliefd zijn door klanten.

De volledige lijsten volgens MBLM:

1. Disney

2. Apple

3. Amazon

4. Chevrolet

5. Netflix

6. Harley-Davidson

7. PlayStation

8. YouTube

9. Ford

10. Chick-fil-A

Top 10 luxe merken:

1. Rolex

2. Cartier

3. Tiffany & Co.

4. Chanel

5. Jaguar

6. Louis Vuitton

7. Gucci

8. Prada

9. Land Rover

10. Burberry

Meer over MBLM

Amazon

Prada

Gucci

Disney

Rolex

Burberry

Apple