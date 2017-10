Dit zijn de favoriete muzieknummers van BV’s als Dennis Praet, Astrid Coppens en Tom Waes TVM

10u46 0 ZEB Tom Waes Vrije tijd Vele ontwerpers laten zich door muziek inspireren en ook de BV’s die een kledingcollectie voor de Belgische kledingketen ZEB creëerden, putten inspiratie uit hun favoriete nummers. Daarvan maakten ze elk afzonderlijk een playlist op Spotify, waardoor wij te weten komen wat hun favoriete nummers zijn. Wist je bijvoorbeeld dat voetballer Dennis Preat grote fan is van Dimitri Vegas & Like Mike?

De Belgische kledingketen ZEB lanceerde vorige maand haar nieuwe samenwerking met een aantal bekende Vlamingen en koppelt daar nu ook een muzikaal luik aan vast. Elke BV maakte afzonderlijk een playlist die je kan terugvinden op Spotify onder de zoekterm ZEB.music. De lijsten worden elke woensdag geüpdatet. “Het is de bedoeling dat bezoekers visueel en auditief geprikkeld worden en helemaal in the vibe komen die de ontwerpers wilden creëren”, aldus Erika Mees, marketingmanager bij de kledingketen.

screenshot Spotify De playlist van Evy Gruyaert

Franse chansons

Niet alleen de kledingcollecties van de BV’s zijn totaal verschillend, ook op vlak van muzieksmaak zijn de verschillen groot. Véronique Leysen houdt bijvoorbeeld van iconische figuren uit de Franse chansons van vroeger en nu. Dennis Praet is dan weer fan van Dimitri Vegas & Like Mike of Lost Frequenties, terwijl Yentl Keuppens fan is van girlpower uit de jaren 90 à la Spice Girls en Shania Twain.

Lokale zangers als Stromae

Kaat Blommaert van Le Fabuleux Marcel De Bruxelles bracht dan weer hulde aan lokale zangers als Stromae of Raymond Van het Groenewoud en Evy Gruyaert voegde enkele up-tempo loopnummers en rustige yoganummers aan haar lijstje toe. Astrid Coppens werd geïnspireerd door de soul- en funkmuziek van o.a. Bruno Mars, maar tegelijkertijd ook door sensuele romantische ballads, zoals die van Lana Del Rey. Tom Waes kan dan weer intens genieten van klassieke muziek, maar wanneer hij op de fiets zit luistert hij onder andere naar Daft Punk. Maria del Rio is radiopresentatrice bij Radio Contact, dus muziek is niet uit haar leven weg te denken.