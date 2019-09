Dit zijn de beste steden om in te wonen voor Generatie Z TVM

15 september 2019

18u34 0 Vrije tijd Ondanks de nakende Brexit is Londen volgens een onderzoek van Nestpick de stad die het aangenaamst is om te vertoeven voor Generatie Z , d e demografische groep die ruwweg tussen 1995 en 2010 is geboren. Brussel staat op de 19de plaats in de lijst.

In welke steden voelen leden van de Generatie Z zich als een vis in het water? Op basis van criteria zoals werkgelegenheid, kostprijs, mobiliteit, nachtleven, gezondheidsvoorzieningen, internet en tolerantie ten opzichte van holebi’s stelde het Duitse Nestpick, een website waarop je gemeubelde appartementen kan huren, een ranglijst samen van de beste steden bij die generatie jongeren om te vertoeven.

Met stip op nummer één staat de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk: Londen. “Het is interessant dat Londen ondanks de Brexit en de torenhoge huurprijzen, uit ons onderzoek naar voren komt als de beste plek om te wonen voor Generatie Z. Naast de voordelen van de zwakke Britse pond, loopt Londen gewoon overduidelijk voor op gebied van digitalisering, het rechtssysteem, entertainment en het bedrijfsleven. Brexit of niet, Londen heeft het potentieel om Generatie Z op lange termijn te blijven aantrekken”, aldus Ömer Kücükdere, oprichter en CEO van de website.

Na Londen staat - niet geheel verrassend - Stockholm op de tweede plaats, op de voet gevolgd door Los Angeles. Daarna volgt Toronto en New York sluit de top vijf af. Onze Noorderburen halen overigens ook de top met een mooie negende plaats voor Amsterdam. De eerste Belgische stad in de lijst is Brussel op de negentiende plek. Antwerpen volgt pas op de zesenvijftigste plaats. De hele top tien ziet er zo uit, voor details over op welke gebieden de steden goed scoren, kan je de hele lijst hier raadplegen.

1. Londen

2. Stockholm

3. Los Angeles

4. Toronto

5. New York

6. Berlijn

7. München

8. San Francisco

9. Amsterdam

10. Vancouver