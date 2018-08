Dit zijn de beste planten voor elke kamer van je huis Valérie Wauters

12 augustus 2018

13u10

Niets brengt een kamer tot leven zoals een leuke kamerplant. Door bewust te kiezen voor een stuk groen dat bij je kamer past, pluk je bovendien de vele voordelen van planten in huis.

In de keuken: munt

Droom je al jaren van een leuk kruidentuintje? Begin dan alvast met een muntplant op de vensterbank van de keuken. Munt is niet alleen een bijzonder makkelijk kruid om in leven te houden, het voegt ook een subtiele geur toe aan je keuken. Daarnaast zijn muntblaadjes bovendien ook heerlijk om te verwerken in een gerecht.

In de badkamer: aloë

Iedereen weet natuurlijk al dat je een aloëplantje kan gebruiken als eerste hulp bij kleine ongevalletjes of als natuurlijke vochtinbrenger. Daarnaast fungeert deze wonderplant ook als een prima luchtreiniger.

In de slaapkamer: jasmijn

Deze exotische bloemige plant staat beeldig in je slaapkamer. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de geur van jasmijn bijna even effectief is als Valium om angsten te onderdrukken en een beter slaappatroon te verkrijgen. En wordt er ook nog gezegd dat jasmijn als afrodisiacum kan werken.

In de woonkamer: engelse klimop

Gordijnen, de stof van de zitbank etc. trekken allemaal stof aan. Waarom dan geen plant in huis halen die stof en andere allergenen uit de lucht haalt? Engelse klimop is exact de plant die hiervoor geschikt is. Ziet er bovendien ook nog eens behoorlijk schattig uit in een mooie bloempot. Win-win!

In je home-office: paradijsvogelplant

Uit onderzoek blijkt dat een plant zetten in je kantoorruimte een positief effect kan hebben op je productiviteit. Bovendien zou je er minder snel vermoeid door raken én zou je concentratievermogen verbeteren. Omdat het ook ook wat wil kan je je kantoorruimte het best decoreren met een mooie plant met grote bladeren, zoals bijvoorbeeld paradijsvogelplant (Strelitzia Nicolai).