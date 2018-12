Dit zijn de beste bubbels om het nieuwe jaar in te luiden (en dat hoeft niet veel te kosten) Groot aanbod in supermarkten aan alternatieven voor champagne Redactie

30 december 2018

07u06 0 Vrije tijd Bij het aftellen naar 2019 horen bubbels, die liefst rijkelijk vloeien. Vergeet die peperdure flessen champagne bij de wissel van oud naar nieuw. Er zijn al lekkere cava’s, prosecco’s en schuimwijnen van goede kwaliteit onder de 20 euro. Sepideh proeft er twintig uit de supermarkt en selecteert haar absolute favorieten.

Aanraders

Crémant d’Alsace Grynbaum

• Elzas (Frankrijk) • 12,5%

• Druif: pinot blanc, pinot auxerrois, pinot noir

• 6,99 euro

• Aldi

“Zachte neus van rijper fruit, met voorop sowieso peer en kweepeer, ondersteund door wat honingachtige bloesems. De ervaring in de mond is al even aangenaam met voldoende fruitaccenten, mooie zuren en vrij lange afdronk — die ook nog eens goed gestructureerd en voldoende complex zijn. Zeker tegen deze prijs is dit een uitstekende crémant, simpelweg lekker.”

