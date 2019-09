Dit zijn de 50 leukste wijken ter wereld Liesbeth De Corte

19 september 2019

09u11 0 Vrije tijd Jammer maar helaas: de zomervakantie is al eventjes voorbij. Wie het vakantiegevoel nog zo lang mogelijk wil vasthouden, kan z’n volgende trip al beginnen plannen. Online reisgids Time Out zorgt voor de nodige inspiratie en somt de 50 leukste wijken ter wereld op.

Anno 2019 is het poepsimpel om te reizen als een local. Dankzij platformen als Airbnb en CouchSurfing kunnen we bij mensen thuis overnachten, een taxi nemen is overal een fluitje van een cent én met de hulp van een smartphone en een taalapp kunnen we vlotjes communiceren met Jan en alleman. De grootste uitdaging blijft het mijden van platgetreden paden. Wil je niet opvallen als toerist? Dan is het een goed idee om gezellige woonbuurten te zoeken waar de échte locals vertoeven.

Om te achterhalen wat de leukste, de meest overschatte en de meest ondergewaardeerde wijken zijn, deed Time Out een rondvraag bij 27.000 stadsbewoners wereldwijd. Achteraf moesten experts - redacteurs die voor de reisgids werken en bepaalde steden op hun duimpje kennen - de meest hippe wijken uitkiezen. Daarbij moesten ze rekening houden met enkele factoren. Zijn er nieuwe hotspots geopend? Kunnen locals het zich nog veroorloven om daar te wonen? Valt er wat te beleven op vlak van kunst en cultuur? Kan je er lekker eten en drinken?

Op basis daarvan kwamen er 50 winnaars uit de bus. We sommen ze voor je op. Spoiler alert: een Belgische buurt staat er jammer genoeg niet tussen.

1. Arroios, Lissabon, Portugal.

2. Shimokitazawa, Tokio, Japan.

3. Onikan, Lagos, Portugal.

4. Wedding, Berlijn, Duitsland.

5. Historic Filipinotown, Los Angeles, VS.

6. The Waterfront, Hobart, Tasmanië.

7. Strasbourg-Saint-Denis, Parijs, Frankrijk.

8. Astoria, New York, VS.

9. Embajadores, Madrid, Spanje.

10. Pilsen, Chicago, VS.

11. Peckham, Londen, VK.

12. Soi Pridi Banomyong & Phra Khanong, Bangkok, Thailand.

13. Footscray, Melbourne, Australië.

14. Zhongshan, Taipei, Taiwan.

15. Kerem HaTeimanim & Shuk HaCarmel, Tel Aviv, Israël.

16. Kypseli, Athene, Griekenland.

17. Jalatlaco, Oaxaca, Mexico.

18. District 3, Ho Chi Minh-stad, Vietnam.

19. Juárez, Mexico-Stad, Mexico.

20. El Poblenou, Barcelona, Spanje.

21. Jamestown, Accra, Ghana.

22. Verdun, Montreal, Canada.

23. Overseas Chinese Town, Shenzhen, China.

24. Holly, Austin, VS.

25. Bom Retiro, São Paulo, Brazilië.

26. Katendrecht, Rotterdam, Nederland.

27. Ancoats, Manchester, VK.

28. Corktown, Detroit, VS.

29. Gemmayzeh & Mar Mikhaël, Beiroet, Libanon.

30. Barranco, Lima, Peru.

31. Dogpatch, San Francisco, VS.

32. Vesterbro, Kopenhagen, Denemarken.

33. Naeja-dong, Seoul, Zuid-Korea.

34. Yppenplatz & Brunnenmarkt, Wenen, Oostenrijk.

35. Easton, Bristol, VK.

36. The Junction, Toronto, Canada.

37. Kadıköy-Moda, Istanboel, Turkije.

38. Kelvinbridge, Glasgow, Schotland.

39. Oltrarno, Firenze, Italië.

40. Old Havana, Havana, Cuba.

41. Melville, Johannesburg, Zuid-Afrika.

42. Stoneybatter, Dublin, Ierland.

43. Bartók, Boedapest, Hongarije.

44. Downtown, Miami, VS.

45. Tanjong Pagar, Singapore.

46. Nové Město, Praag, Tsjechië.

47. Bandra West, Mumbai, India.

48. Sai Ying Pun, Hongkong, China.

49. Old Xuhui, Shanghai, China.

50. Dorćol, Belgrado, Servië.