Dit zijn de 5 populairste stedentrips in de paasvakantie volgens Uber

29 maart 2019

11u07 0 Vrije tijd Even ontsnappen aan de realiteit? Dan is een citytrip de perfecte korte ontspanning. Wie voor deze paasvakantie nog op zoek is naar een leuke stedentrip is zo geholpen. Taxidienst Uber lijst de vijf meest opkomende steden op waar Belgen het vaakst Uber gebruiken en die zijn juist naast de deur!

1. Berlijn - Duitsland

De Duitse hoofdstad heeft zoveel te bieden dat je gegarandeerd veel onderweg bent en nooit genoeg tijd hebt. Verplaats je tussen Oost en West, tussen rauwe buurten en luxe shoppingstraten, en tussen de underground nachtclubs en classy cocktailbars en je krijgt een goed beeld van deze stad vol tegenstellingen.

Kijkend naar de best bezochte bestemmingen in Berlijn zijn vooral de nachtclubs populair: de top drie destinations bestaat uit Berghain, Soho House en Tresor.

2. Madrid - Spanje

Adiós Barcelona, Valencia en Malaga, hola Madrid! De Spaanse hoofdstad is verrassend veelzijdig én authentiek Spaans. Het Madrileense nachtleven bruist en met ontelbare barretjes, discotheken en leuke pleintjes kun je de hele nacht plezier beleven.

Madrid is ook een hotspot voor de sportfan of museumliefhebber, blijkt ook uit data van Uber. De drie meest populaire bestemmingen in Madrid zijn het Real Madrid stadion, nachtclub Teatro Barcelo en het wereldberoemde Museo del Prado.

3. Kiev - Oekraïne

De hoofdstad van Oekraïne is niet het eerste waar je aan denkt bij een stedentrip, maar is zeker het overwegen waard. Het is één van de oudste steden in Europa en hoewel de stad flink moderner aan het worden is, ademt ze nog volop de Oost-Europese sfeer uit. Kiev heeft trouwens ook een geweldig nachtleven met talloze dj’s, overal live muziek en hippe bars. Naast feesten kun je er ook heerlijk en verrassend eten en drinken.

Maar toch is winkelen het meest populair. De drie meest bezochte plekken zijn Ocean Plaza, Lavina Mall en Cosmopolite Mall, alle drie winkelcentra waar je naar hartenlust je geld kunt uitgeven, sorry portemonnee.

4. Wenen - Oostenrijk

Jaarlijks komen er zo’n 6 miljoen toeristen in Wenen, dit zijn traditiegetrouw veel Duitsers, maar in 2018 wisten opvallend meer Belgen de stad te vinden. De Oostenrijkse hoofdstad is een echte must-visit voor liefhebbers van klassiekers, je kan er zonder probleem wegdromen van Sissi, opera, klassieke muziek en barokke architectuur.

Schloss Schönbrunn, de Weense Staatsopera en het Belvedere Museum zijn de meest populaire plekken om een ritje naar toe te boeken.

5. München - Duitsland

Belgen houden van Duitse steden. Ook München mocht vorig jaar flink meer Belgische Uber-gebruikers verwelkomen. Deze Beierse stad staat natuurlijk bekend om de Oktoberfeesten, maar eigenlijk kun je er het hele jaar genieten van bier.

In München zijn de meest populaire plekken onder Uber-reizigers de Marienplatz, het belangrijkste plein van de stad en verschillende plekken in Altstadt, de oude stad.