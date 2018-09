Dit zijn de 5 grootste valstrikken bij het kiezen van een trouwlocatie Margo Verhasselt

Bron: PureWow 0 Vrije tijd Joepie! Je hebt besloten om de rest van je leven door te brengen met de liefde van je leven. Dat betekent een jurk kopen, taart proeven en een plaats zoeken om het feest door te laten gaan. En net die locatie zoeken kan soms het moeilijkste zijn aan het hele proces. Dit zijn de vijf grootste valstrikken waar je op moet letten.

Niet op de regels letten

Vaak beslissen mensen te snel over een locatie zonder eerst naar de regels te vragen. Resultaat: je zit met een zaal waar je niet alles mee mag doen. Wou je graag je eigen eten voorzien? Wou je bloemen ophangen? Zien zij het zitten dat je een entree maakt met confetti à la Pinterest? Vraag eerst wat hun do's en vooral don'ts zijn, zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Verliefd worden op een te kleine plaats

Zorg dat je altijd eerst een goed zicht hebt op het aantal gasten dat er naar je feest zal komen. Het kan immers een groot probleem worden wanneer je dat niet hebt. In al jullie enthousiasme kunnen jullie ja zeggen tegen een veel te kleine, of veel te grote locatie. Met als resultaat dat een deel van jullie gasten niet binnen kan, of het lijkt alsof er niemand kwam opdagen.

Onrealistisch zijn over het weer

Oké, in jouw dromen zie je een prachtig trouwfeest in een tuin of zelfs op het strand voor je. Zelfs een regenbui kan jouw ideaalbeeld niet verpesten, toch? Maar denk even na, zou je het écht niet erg vinden als je natgeregend wordt op je trouwdag? Maak een worst case-scenario op voor jullie feest als jullie het buiten houden in België.

Niet nadenken over het vervoer

Zin om je jawoord te geven op een verlaten strand of op een andere afgelegen plaats? Doe het zeker. Maar denk na over wat er bij komt kijken. Sommige dingen die voor jou heel voor de hand liggend zijn, zijn dat niet voor iemand anders. Een locatie waarvoor een stuk gewandeld moet worden is bijvoorbeeld niet praktisch voor oudere mensen of mensen met kleine kinderen. Stel vragen over het vervoer rondom de locatie. Is er genoeg plek om te parkeren? Je gasten gaan het niet leuk vinden als ze allemaal met een bekeuring naar huis moeten.

Anderen keuzes laten maken in jouw plaats

Ook een belangrijke. Stel: jullie ouders zijn erg gelovig, maar jullie eigenlijk niet. We leven niet meer in 1950. Jullie mogen doen wat jullie willen en moeten niet per se voor de kerk trouwen als jullie dat niet willen. Wees beleefd over jullie keuze en leg hen uit dat het ook effectief jullie keuze is.