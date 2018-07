Dit zijn de 10 mooiste eilanden van Europa LDC

18 juli 2018

14u52

Bron: Travel + Leisure 2 Vrije tijd Bij een luxueuze strandvakantie denken veel mensen spontaan aan Bali, de Malediven of Bora Bora. Helaas zijn die bestemmingen geen optie voor mensen met een kleiner budget, maar ook ons eigen continent heeft heel wat moois te bieden.

Elk jaar vraagt de gerenommeerde website Travel + Leisure aan z'n lezers om te stemmen voor de 'World's Best Awards': wat zijn de beste hotels ter wereld? Of de beste cruises, safari's, spa's en vliegtuigmaatschappijen? En ze polsen telkens ook naar de mooiste eilanden van Europa. De lezers moeten daarbij rekening houden met de activiteiten, de bezienswaardigheden, de natuurlijke attracties, de stranden, het eten, de vriendelijkheid en het totale plaatje. Op basis daarvan wordt een top 10 samengesteld, en opvallend: eilanden uit Griekenland komen daar bijzonder veel in voor.

10. Korfoe, Griekenland

9. Mykonos, Griekenland

8. Sicilië, Italië

7. Skye, Schotland

6. Milos, Griekenland

5. Kreta, Griekenland

4. Santorini, Griekenland

3. Azoren, Portugal

2. Orkney-eilanden, Schotland

1. Paros, Griekenland