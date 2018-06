Dit zijn de 10 goedkoopste reisbestemmingen ter wereld TVM

23 juni 2018

14u03

Bron: she.be 1 Vrije tijd Zit je krap bij kas maar wil je toch graag op vakantie gaan deze zomer? Zoals elk jaar heeft reiswebsite Skyscanner een lijst samengesteld met de goedkoopste vakantiebestemmingen ter wereld.

Daarvoor baseerden ze zich onder andere op de prijs van een overnachting in een driesterrenhotel, de prijs van een pintje en een taxirit van vijf kilometer. Let wel: de prijs van de vluchten werd berekend vanuit Charles de Gaulle in Parijs, vanuit Brussel vliegen kan de prijs dus wat omhooghalen of net drukken afhankelijk van de bestemming.

Volgens de berekening van Skyscanner is het leven in India het goedkoopst in vergelijking met dat in Frankrijk. Voor een maaltijd op restaurant betaal je er gemiddeld amper 2,06 euro, een taxirit van vijf kilometer kost je zo'n 1,37 euro. Omdat de kosten van een retourvlucht relatief hoog liggen, haalt het land net de top-3 niet. Alles opgeteld, blijkt Hongarije het goedkoopst, gevolgd door Bulgarije en Griekenland.

1. Hongarije

Totaalprijs: 284 euro

2. Bulgarije

Totaalprijs: 316 euro

3. Griekenland

Totaalprijs: 448 euro

4. India

Totaal: 616 euro

5. Cambodja

Totaalprijs: 788 euro

6. Vietnam

Totaalprijs: 819 euro

7. Sri Lanka

Totaalprijs: 829 euro

8. Honduras

Totaalprijs: 874 euro

9. Argentinië

Totaalprijs: 1.153 euro

10. Bolivia

Totaalprijs: 1.198 euro