Dit zijn de 10 beste foodtours volgens TripAdvisor mv

22 juni 2019

17u40

Bron: nieuwsblad 0 Vrije tijd TripAdvisor reikt dit jaar opnieuw hun Travelers’ Choice Awards uit. Ze gingen daarvoor onder andere op zoek naar de beste foodtours van over de hele wereld.

De gebruikers van het reisplatform lijken vooral fan te zijn van de Chinese keuken, want twee tours uit China halen de top 3 van het lijstje.

Wat houdt zo'n tour juist in? Een lokale gids leidt je rond in de stad en brengt je naar plaatsen waar je normaal niet meteen zou komen. En uiteraard wordt er hier en daar ook wat geproefd.

De 10 beste foodtours

1. Xi’an Evening Food Tour by TukTuk – Xi’an, China

2. Beijing Hutong Food and Beer Tour by Tuk Tuk – Peking, China

3. Small-Group Hanoi Street Food Tour with a Real Foodie – Hanoi, Vietnam

4. Chinatown and Little Italy Food Fest – New York City, Verenigde Staten

5. Downtown Puerto Vallarta Food Tour – Jalisco, Mexico

6. Amsterdam Jordaan District Food Walking Tour – Amsterdam, Nederland

7. Old San Juan Food Tour – San Juan, Puerto Rico

8. Madrid Tapas Night Walking Tour – Madrid, Spanje

9. A Taste of South Beach Food Tour – Miami, Verenigd Staten

10. Taste of Testaccio Food Tour – Rome, Italië