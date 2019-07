Dit simpele trucje doet wonderen voor je productiviteit Valérie Wauters

15 juli 2019

08u55 0 Vrije tijd Elk lijstjesmens kent het gevoel wel: hoeveel dingen je ook afkruist van je to-dolijstje, je hebt nog steeds het gevoel onproductief bezig te zijn en niet genoeg gedaan te krijgen op een dag. Maar niet getreurd: dit snelle trucje van geluksexperte Gretchen Rubin helpt je uit de nood.

Om het gevoel te krijgen dat je vooruitgang boekt bij het tackelen van je to- dolijst is de 60 seconden regel de redder in nood. Kort samengevat komt die erop neer dat je voor je aan de grotere items op je lijst begint eerst een hele reeks kleine taakjes afhandelt, die je in 60 seconden kan doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan enkele borden in de afwasmachine plaatsen, een wasje insteken of wat spam naar de digitale prullenbak doorverwijzen.

Door die kleine, onbenullige taakjes af te werken voelt je dag al van bij het begin minder chaotisch. En - en dat is misschien nog belangrijker - je krijgt het gevoel dat je alles onder controle hebt, waardoor je met de volle focus aan de grotere items op je takenlijst kunt beginnen.