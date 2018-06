Dit resort is verkozen tot meest Instagramwaardige hotel ter wereld Liesbeth De Corte

25 juni 2018

13u05

Bron: PopSugar 0 Vrije tijd Je hebt zo van die types die tijdens een vakantie even graag foto's maken als lekker uit eten gaan of liggen bakken en braden op het strand. En wij hebben hun droombestemming gespot: het Anantara Kihavah resort in de Malediven.

Zoek op Instagram naar de #malediven, en je krijgt meer dan 145.000 paradijselijke vakantiefoto's voorgeschoteld. Het is dan ook niet vreemd dat je het meest Instagramwaardige hotel ter wereld op deze eilandengroep vindt.

Het Anantara Kihavah resort werd door het magazine Luxury Travel Advisor benoemd tot meest fotogenieke hotel ter wereld, en je begrijpt meteen waarom. Van een infinity pool tot een onderwaterrestaurant en meer dan 80 villa's die met houten palen in het helderblauwe water staan: deze plek heeft werkelijk alle troeven in huis.

Slow days with endless oceanside cocktails 🙌 Yes please! 🥂 #anantarakihavah #maldives #luxuryescape #oceansidecocktails Een foto die is geplaatst door null (@anantarakihavah) op 29 mei 2018 om 13:52 CEST

Allemaal mooi en wel, maar ben je bang dat jij je gaat vervelen? Die kans is volgens ons heel klein, als je alle activiteiten bekijkt. Naast het snorkelen tussen de koraalriffen kan je er ook fietsen, dolfijnen spotten of onbewoonde eilanden bezoeken. En eerlijk, dat uitzicht geraak je toch nooit beu? Zoals te verwachten, moet je er wel iets voor over hebben. Voor één nachtje betaal je tussen de € 801 en € 6.228. Wij moeten toch nog eventjes sparen dan. In de tussentijd verlekkeren we ons aan de vele Instagramplaatjes.

Where will your island wheels take you today? 🗺 #maldives #anantarakihavah #bikeride #activeholiday Een foto die is geplaatst door null (@anantarakihavah) op 29 jan 2018 om 04:10 CET

Dinner with a view takes on a whole new meaning at SEA. Thanks for the snap @notquitenigella #Underwater #underwaterrestaurant #Maldives #AnantaraKihavah Een foto die is geplaatst door null (@anantarakihavah) op 11 jun 2017 om 12:05 CEST

You won't want to leave once you settle into our Over Water Pool Residence. With a private pool, sundeck and your very own villa host - it has everything you could possibly want and more! 💦🌴 #anantarakihavah #maldives #luxury #overwaterpool Een foto die is geplaatst door null (@anantarakihavah) op 22 jan 2018 om 13:03 CET

Riding off into the sunset...🚲 #anantarakihavah #bikeriding #sunset #travelinspo Een foto die is geplaatst door null (@anantarakihavah) op 02 jan 2018 om 08:02 CET

The incredible Maldivian coral reefs are home to over 2,000 species of fish. How many can you tick off during your stay? ✔️ #anantarakihavah #coral #reefs #maldives Een foto die is geplaatst door null (@anantarakihavah) op 09 nov 2017 om 19:03 CET