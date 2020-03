Dit jaar opent 's werelds langste kustpad ter wereld NA

13 maart 2020

10u49

Bron: Mirror 6 Vrije tijd Met een lengte van maar liefst 4.500 km is het Engelse Coast Path, dat dit jaar opent, officieel ‘s wereld langste pad langs de kust.

Het Engelse Coast Path verbindt en verbetert niet alleen bestaande routes, maar voegt ook verschillende nieuwe bewegwijzerde trajecten toe zodat mensen optimaal van de Britse kust kunnen genieten. Het pad is het resultaat van een project dat tien jaar geleden van start ging onder leiding van de organisatie Natural England en lokale liefdadigheidsinstellingen.

Uit recente cijfers van Natural England blijkt dat de kustpaden van Engeland ook immens populair zijn. Zo zouden maar liefst 29,1 miljoen mensen langs de Britse kust gewandeld hebben over een periode van zes maanden in 2019. Een cijfer dat waarschijnlijk nog de hoogte in zal gaan zodra het pad volledig klaar is.

“Het Coast Pad voert mensen door enkele van de mooiste en belangrijkste landschappen van Engeland, met onderweg verschillende historische monumenten en adembenemende landschappen”, vertelt voorzitter van Natural England Tony Juniper. Van de surfklare stranden in het zuidwesten en de creatieve kust in het zuidoosten met tal van kunstgalerijen en musea tot de Victoriaanse badplaatsen aan de kust van Yorkshire: het pad biedt oneindig veel prachtige bezienswaardigheden.

Het Coast Path is ook een van de redenen waarom Lonely Planet Engeland uitgeroepen heeft tot een van de beste landen om naartoe te reizen dit jaar. Bovendien zal 2021 uitgeroepen worden als het ‘Jaar van de Engelse kust’, met een bomvol evenementenprogramma langs de Britse kust.