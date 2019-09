Framily Travel Gesponsorde inhoud Dit is waarom ‘framily travel’ de nieuwste reistrend is Reizen met vrienden & familie: dat is ‘framily’ first Aangeboden door Ardennes-Etape

12 september 2019

08u00 0 Vrije tijd Overal zie je het gebeuren: een close vriendengroep of leuke familiebende die samen een weekend of langer op vakantie gaan. Waarom is ‘framily travel’ zo populair? En hoe maak je van zo’n trip een succes?

Zowel twintigers als vijftigers doen het steeds vaker: ze gaan niet meer als gezin of als duo op vakantie, maar nemen ook bevriende koppels of een paar generaties familieleden mee. De tijd die we in het gewone leven voor echte vrienden hebben is namelijk schaars geworden, terwijl we hen wél super belangrijk vinden.

Qualitytime inhalen met vrienden

‘Framily’ (samentrekking van ‘friends + ‘family’) zijn vrienden of familieleden met wie je zo’n goede band hebt, dat je liefst veel tijd met hen wil doorbrengen. Het zijn vrienden die je als familie beschouwt of familieleden die vrienden zijn geworden. Helaas heb je in deze snelle dolle wereld niet veel gelegenheid om die vriendschappen uit te diepen – zeker niet als je framily in een andere stad woont. De drang om je schade intens in te halen is dan ook groot.

Een framily-trip is de perfecte oplossing: zo hebben jullie eindelijk veel tijd om samen te lachen, bij te praten en van het leven te genieten. De kinderen hebben ineens een hoop speelkameraadjes. En de natuurfans, hobbykoks, sportievelingen of entertainers binnen jullie bende vinden elkaar moeiteloos. Ook leuk: als groep kun je voor minder geld van meer luxe genieten en een vakantiehuis huren dat je je anders niet zou kunnen permitteren.

6 tips om van je framily-trip een succes te maken

1. Kies een vakantiehuis met voldoende slaapkamers en badkamers, en gezellige gemeenschappelijke ruimtes. Zo bewaar je het evenwicht tussen groepssfeer en privacy.

2. Vraag aan iedereen een top 3 van activiteiten die ze zeker willen doen. Alles wat overlapt, kun je als groepsactiviteit plannen. Maar je kunt ook openstaan voor iets dat je zelf niet had bedacht.

3. Plan niet alle dagen vol met groepstijd, voorzie voor iedereen ook genoeg privémomenten.

4. Eén keer blijven de mannen met de kinderen in het vakantiehuis en gaan alle vrouwen samen op stap. De volgende dag draaien jullie de rollen om.

5. Maak goede afspraken over de organisatie van boodschappen, excursies, kook- en opruimtaken.

6. Zet één onvergetelijke groepsactiviteit op de agenda: een ballonvaart, een helikoptervlucht, een avonturendag met privé-instructeur, een exclusieve wijnproeverij, met een privégids door de stad...

6 x leuke Ardennenhuizen voor je framily-trip

Zin gekregen in een framily-trip? Een minivakantie in de Ardennen leent zich hier uitstekend voor. Zonder dat je ver hoeft te rijden, beland je prompt in een andere omgeving met natuur, charmante dorpen en authentieke streekspecialiteiten. Bovendien vind je hier veel fantastische groepsvakantiehuizen. Onze favorieten:

1. Twee vakantiewoningen in één: dit sfeervolle huis bij Libramont bestaat uit twee volledig gescheiden woningen (elk max. 9 personen): smaakvol ingericht, met een ruime leefkeuken als gezellige ontmoetingsplek, een eigen sauna en stoombad. Elke slaapkamer heeft bovendien een eigen badkamer. Wil je de twee woningen huren? In de tuin heb je extra veel plaats voor een barbecue of feestje.

Meer info over dit huis vind je hier (106361-01) en hier (106361-02).

2. Zoek je een huis met veel buitengevoel? Deze stek met wandhoge ramen bij Durbuy is een aanrader met zijn modern-landelijke sfeer, het bos en de vijver om je heen, een grote keuken, een knusse houtkachel en vier slaapkamers. In het zomerseizoen plons je in een verwarmd buitenzwembad.

Meer info over dit huis vind je hier.

3. In deze nieuwbouwvilla met zeven slaapkamers en zes badkamers combineer je luxe met natuurbeleving. Na je wandeling of fietstocht rond La-Roche-en-Ardenne relax je in de sauna of buitenjacuzzi van dit huis. Met speelkamer en een immense tuin met petanqueterrein.

Meer info over dit huis vind je hier.

4. Deze zalige chalet op een heuvelflank bij Houffalize verbaast met zijn eigentijdse ruw-romantische inrichting. Ontspannen gaat als vanzelf in de supergezellige bar met haardvuur, in de grote leefruimte met keuken en in de negen bijzondere slaapkamers met badkamer. Vergeet niet om de sauna, het stoombad en de grote privétuin te ontdekken.

Meer info over dit huis vind je hier.

5. Sympathieke tip voor framily’s met kinderen: dit vrolijk ingerichte huis bij de Hoge Venen heeft twee speelkamers, vier slaapkamers en drie badkamers. Een grote ravottuin en een overdekt relaxterras maken jullie geluk compleet.

Meer info over dit huis vind je hier.

6. Dit stijlvolle vakantiehuis (6 tot 8 personen) ligt in een van de mooiste dorpen van Wallonië, niet ver van de bossen en de rivier Semois. Zalig ingericht met vintage, Ardennensfeer en modern design, en met op de koop toe een goed uitgeruste keuken en barbecue.

Meer info over dit huis vind je hier.