Dit is hoe het eerste ruimtehotel eruit zal zien VW

17 september 2019

18u16

Bron: CNN, Business Insider 1 ruimtevaart Op vakantie gaan naar de ruimte belooft binnenkort werkelijkheid te worden. Tenminste, als het aan The Gateway Foundation ligt. Zij maken momenteel volop plannen om het allereerste ruimtehotel te openen.

Hoewel reizen naar de ruimte momenteel nog als verre toekomstmuziek klinkt, zou het binnen dit en een jaar of zes al werkelijkheid kunnen worden. The Gateway Foundation wil tegen 2025 het eerste ruimtehotel af hebben, dat de naam ‘The Von Braun Station’ zou meekrijgen. Het hotel werd gebaseerd op een concept uit de jaren 50 van Wernher von Braun, en zal bestaan uit een roterend wiel met een diameter van ongeveer 190 meter. De technologie die er gebruikt wordt zal gelijkaardig zijn aan die van het International Space Station, maar de kunstmatige zwaartekracht zal ervoor zorgen dat een verblijf er een pak aangenamer wordt.

Het roterende wiel van het ruimtehotel zal bestaan uit 24 individuele modules, uitgerust met levensondersteunende systemen en slaapplekken. De Gateway Foundation verwacht dat het hotel plaats zal hebben voor ongeveer 400 gasten, en is van plan om modules te verkopen als privéwoningen, andere aan overheden te verhuren voor onderzoeksdoeleinden en de resterende modules te veranderen in een luxueus ruimtehotel.

Het hotel zal dezelfde look en feel krijgen als luxueuze hotels in New York, Tokyo en Parijs. Er zullen ook vele faciliteiten aanwezig zijn die je normaliter ook op een cruiseschip vindt, zoals restaurant, bars, een concertruimte, een bioscoop en vergaderzalen. Dankzij de kunstmatige zwaartekracht zal het hotel ook een volledig restaurant bezitten en kan je er op een normale manier naar het toilet gaan en douchen. Om het ruimtegevoel compleet te maken zullen er echter ook plekken in het hotel zijn waar je het gebrek aan zwaartekracht optimaal kan ervaren, zoals een basketbalveld met beperkte zwaartekracht en ruimtes waar je kan trampolinespringen of muurklimmen.