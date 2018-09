Dit is het eerste waar we op letten als we bij iemand op bezoek gaan Nele Annemans

12 september 2018

16u33 0 Vrije tijd Toegegeven, als ik weet dat er iemand op bezoek komt, ruim ik in een recordtempo de keuken en woonkamer op, verstop ik mijn berg beautyproducten achter slot en grendel en geef ik de vloer en badkamer nog snel een poetsbeurt. Maar waar letten mensen nu écht op als ze bij iemand op bezoek gaan? Een kleine rondvraag op onze redactie maakt al snel duidelijk dat dat niet altijd is wat je in eerste instantie denkt.

Redacteur Timon: “Ik ben zelf graag en veel met de inrichting van mijn interieur bezig. Dat is dan ook het eerste waar ik op let als ik bij iemand binnenkom. Je interieur zegt veel over je persoon. Daarom werp ik vooral een blik op persoonlijke details zoals posters, kaartjes en leuke vaasjes. Wat me ook meteen opvalt is de geur. Een huis dat muf of naar een curryschotel ruikt, vind ik allesbehalve gezellig. Uiteraard kijk ik ook hoe schoon het is: restjes afgeknipte nagels in de zetel of een hoopje haar op de salontafel zijn absolute no-go’s. Ik check ook altijd de badkamer of het toilet omdat je daar even alleen de tijd hebt om rond te kijken. Ik kan het soms dan ook niet laten om even in iemands kasten te neuzen om te kijken wat die allemaal van spulletjes in huis heeft.”

Redactrice Valérie: “Ik kijk altijd eerst of het huis opgeruimd is en hoeveel spullen iemand heeft. Ik heb zelf enorm veel rommel in huis, dus ik ben superjaloers op mensen die wél minimalistisch kunnen leven. Ik check ook steevast hoe schoon het toilet is, hoeveel meubels er van IKEA komen, of er veel foto’s staan én of de gastheer of –dame op schoenen, sloffen, sokken of blote voeten rondloopt. Bonuspunten gaan naar mensen die een ruiker bloemen in huis hebben.”

Redactrice Margo: “Ik ben dol op geurstokjes en –kaarsen. Als ik bij iemand langs ga, let ik dan ook meteen op de geur en als het er lekker ruikt, ben ik helemaal in de wolken. Hoewel ik zelf een kat in huis heb, hou ik er niet van als een huis ruikt naar katteneten of als er overal haar rondslingert. Niemand vindt het leuk om naar huis te keren met overal sporen van Blacky aan je lijf. Tot slot kijk ik ook altijd of mensen veel planten in huis hebben. Bij mij leggen die allemaal vroeg of laat het loodje, dus daar ben ik stiekem wel jaloers op.”

Redactrice Nele: “Eerlijk? Het eerste waar ik op let als ik bij iemand – aangekondigd weliswaar – op bezoek ga, is of er hapje en dan vooral een drankje klaarstaat. Én of er een (leuk!) muziekje door de boxen weerklinkt. Dat geeft mij instant het gevoel dat het een gezellige late avond wordt. In de badkamer of het toilet komt dan weer mijn ietwat autistische trekje naar boven. Daar kan ik het nooit laten om even met mijn wijsvinger over de wastafel te wrijven om te checken hoeveel stof erop ligt. En toegegeven, als dat niets is, ben ik meestal teleurgesteld. Ik slaag er namelijk nooit in om mijn badkamer helemaal spik en span te krijgen, laat staan te houden. Wat me ook meteen opvalt is hoe warm – of koud – het is bij iemand thuis. Ik ben een echte koukiek en hul mijn zorgvuldig uitgekozen outfit (lees: de urenlange zoektocht naar iets waar ik wel nog min of meer mee wegkom) dan ook liever niet in een fleecedeken.”

Redactrice Nathalie: “Als ik ergens binnenstap, is de geur meestal het eerste wat me opvalt. Op de een of andere manier heeft elk huis en appartement zijn eigen specifieke geur, vind ik. Niet dat ik actief aan mensen hun spullen zal gaan snuffelen, uiteraard. Maar dat gezegd zijnde: overal waar ik kom, trekken boekenkasten meteen mijn aandacht. Ooit las ik ergens dat de aanblik van een quasi lege boekenkast in het stulpje van je potentiële lover meteen de reden is om je zo snel mogelijk uit de voeten te maken, maar zo extreem zou ik het niet willen stellen. Ik zeg het liever met de woorden van Alan Bennett: “A bookshelf is as particular to its owner as are his or her clothes; a personality is stamped on a library just as a shoe is shaped by the foot.” (Al ben ik er tegelijk stiekem van overtuigd dat ik nooit bevriend zal zijn met iemand die de hele ‘Fifty Shades of Grey’-collectie bezit.)”