Dit is het duurste huis ter wereld (en buurvrouw Jennifer Aniston is géén fan) SV

09u41

Bron: Beau Monde, Daily Mail 24 RV Vrije tijd Het ligt - zoals verwacht - niet in België. Wie het duurste huis ter wereld wil zien, moet het vliegtuig nemen naar Los Angeles. In de sterrenwijk Bel Air, met onder meer Jennifer Aniston en Beyoncé als buren, is namelijk eindelijk 's werelds duurste villa afgeraakt.

Wie er achteraf wil blijven wonen, moet daar 500 miljoen dollar - of omgerekend 425 miljoen euro - voor neertellen. Al krijg je er wel wat voor in de plaats. Het huis is zo'n 10.000 vierkante meter groot, heeft een eigen waterval, vijf zwembaden, een nachtclub en een casino, 20 slaapkamers, 30 badkamers, een garage met ruimte voor 30 auto's en een eigen cinemazaal.



Het heeft zo'n drie jaar geduurd om de villa te bouwen, maar het resultaat mag er zijn, vindt Hollywoodproducer en projectontwikkelaar Nile Niami. "Voor dit huis hebben we een hele specifieke klant in onze gedachten. Iemand die al een jacht heeft van 100 miljoen dollar, en huizen heeft van over de hele wereld, in Londen en Dubai bijvoorbeeld. Iemand die met recht van spreken kan zeggen dat het beste en duurste huis hier is, in Los Angeles."



Wie minder in haar nopjes is met het huis, is buurvrouw Jennifer Aniston. Zij stapte in 2015 naar een lokaal bouwbedrijf om te klagen dat een gebouw van 10.000 vierkante meter bezwaarlijk nog een huis genoemd kan worden, en de wetten dus behoorlijk aan de laars lapt. Wil je het huis zelf zien? Bekijk dan vooral het filmpje hieronder. Wij hopen vooral dat je er ook een gratis poetsvrouw bij krijgt.