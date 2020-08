Dit hotel werd bekroond tot beste hotel van Europa Margo Verhasselt

03 augustus 2020

09u03 1 Vrije tijd Dromen over een prachtige vakantie in betere tijden? Dan moet dit hotel zonder twijfel een plaatsje op je bucket list krijgen. Het Canaves Oia Epitome resort in Santorini, Griekenland, werd bekroond tot beste hotel van Europa door reismagazine Travel + Leisure.

En alsof dat nog niet genoeg is, kreeg het ook de titel van beste resort hotel in Griekenland. Het dromerige vijfsterrenhotel bestaat uit 24 suites en villa’s, waarvan de meeste hun eigen privé zwembad hebben. Nog niet genoeg luxe? Geen paniek. De kamers werden piekfijn ingericht, zo slaap je ‘s avonds bijvoorbeeld in lakens van luxehuis Hermès.

Het eten in het resort wordt verzorgd door chefkok Tassos Stefatos. Hij combineert de moderne Europese keuken met de typische Griekse. Het resort kreeg al verschillende beroemde gasten over de vloer. Zo verbleven actrices Jennifer Aniston en Helen Hunt al een paar nachtjes op het eiland in het resort. Prijskaartje? Voor een nachtje tel je gemakkelijk zo’n 1.200 euro neer.