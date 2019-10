Dina Tersago in NINA: “Ik voel me nooit te schoon om door plassen of koeiendrek te lopen” mv

25 oktober 2019

15u35 0 Vrije tijd Boeren aan een lief helpen: vijftien jaar geleden zette Dina Tersago (40) haar eerste stapjes in Vlaamse velden. Boer zkt Vrouw werd haar leerschool én haar visitekaartje. Vandaag staat de goedlachse presentatrice zelfverzekerder dan ooit in de rubberlaarzen. Meer dan trots op haar metier. “Ik weet waar ik echt góéd in ben.”

Boer zkt Vrouw was vijftien jaar geleden zo’n schot in de roos dat VTM het tien seizoenen lang op ons afvuurde. Sinds een paar jaar steekt het datingprogramma in een internationaal jasje. Dina Tersago presenteert (samen met An Lemmens, red.) met evenveel enthousiasme, maar een pak meer ervaring: het meisje van 25 is vandaag een vrouw van 40. Mama van twee zoontjes, Isak (4) en Thor (2) en gelukkig met haar partner Wim Hubrechtsen. Bij haar thuis, met zicht op het groen, blikt ze terug. “Ik kan vandaag veel leren van de Dina van vijftien jaar geleden.” We geven je alvast een blik achter de schermen van onze fotoshoot met Dina, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

