Dikke vingers tijdens het wandelen: wat doe je eraan? Onze ‘wandelcoach’ Sven Ornelis legt uit

Mensen die vaak gaan stappen weten dit al: bij lange wandelingen kan het wel eens gebeuren dat je dikke, stijve vingers krijgt. De wetenschap heeft er trouwens niet echt een sluitende verklaring voor. Blijkbaar heeft het iets te maken met de constante beweging van je voeten, benen en heupen, terwijl je armen gewoon een beetje naast je lichaam hangen. Door de bloedcirculatie zakt het bloed naar je vingers, die vervolgens opzwellen.

Waar of niet, er zijn wel wat manieren om gezwollen vingers te verhelpen. Want ze maken je veters opnieuw strikken of snel iets opzoeken op je smartphone toch knap lastig.

Als er veel andere mensen in de buurt zijn, is het toch maar ‘awkward’ om te lopen paraderen met je armen in een hoek van 45 graden

Langlaufen zonder sneeuw

De oplossing ligt voor de hand: je moet tijdens het wandelen ook je armen en handen gebruiken, door bijvoorbeeld te marcheren. Eerlijk: ik doe het zelf alleen als ik ergens alleen in een bos ben. Als er veel andere mensen in de buurt zijn, is het toch maar awkward om te lopen paraderen met je armen in een hoek van 45 graden.

Een andere optie zijn wandelstokken of Nordic walking sticks. Die vond ik ook een beetje onnozel eerst: alsof je gaat langlaufen zonder sneeuw! Maar ze helpen dus wel. Als je je armspieren meer gebruikt tijdens het wandelen, krijg je geen dikke vingers meer én verbrand je ook nog eens meer calorieën.

Er bestaan speciale knijpstokjes voor wandelaars die hier echt veel last van hebben

Ringen uit

Derde optie: ergens in knijpen. Dat is nog gemakkelijker en het valt ook niet echt op. Er bestaan zelfs speciale stokjes voor wandelaars die hier echt veel last van hebben; je vindt ze in speciaalzaken. Ook een stressballetje kan helpen, desnoods het flesje water dat je meenam. En zelfs op je smartphone tokkelen is beter dan niks doen, maar dan loop je natuurlijk wel het risico om het mooie landschap te missen, of tegen een hangende tak op te lopen.

Nog een laatste tip: als je van jezelf weet dat je snel last hebt van gezwollen vingers na een wandeling, doe dan je ringen vooraf al uit. Na de wandeling lukt dat anders misschien niet meer.

Bewijs nu dat je zelf actief gaat wandelen. Maak een foto en stuur hem door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

Lees ook:

Zonnesteek of zonneslag? Professor legt uit wat het verschil is (+)

Hoe ons lijf functioneert bij extreme warmte: een bijzondere les anatomie (+)

Sven Ornelis tipt zijn favoriete wandelapps: “Ontdek gratis routes in heel Vlaanderen” (+)