Gesponsorde inhoud Digitaal op verkenning op de Oost-Vlaamse erfgoedsites

26 september 2020

22u00 0

Vlaanderen mag dan maar een postzegel groot zijn, het herbergt een schat aan culturele trekpleisters. In Oost-Vlaanderen alleen al vind je vier prachtige erfgoedsites en ontelbaar veel postkaartwaardige monumenten. En het beste nieuws van allemaal: je kan die nu ook bezoeken vanuit je luie zetel. Talloze culturele tempels gooien hun digitale deuren open voor het grote publiek. Deze drie plekken mag je alvast niet missen tijdens je digitale daguitstap.

Antiek en modern in het Provinciehuis

De gemiddelde Oost-Vlaming passeert alleen in het provinciehuis voor administratieve redenen. Toch is ook een culturele daguitstap naar het provinciale hoofdkwartier de moeite waard. De locatie kent een lange geschiedenis vol religie, oorlog en politiek maar daar valt vandaag nog maar weinig van te merken. Het huidige gebouw stamt uit de late jaren 1940 en valt op dankzij zijn moderne, geometrische gevels en indrukwekkende glasramen. Binnen is het pand tot de nok gevuld met kunst - van Vlaamse klassiekers tot buitenlandse meesterwerken. Wie gratis en coronaproof een kijkje wil nemen achter de gevels van deze Gentse kolos, kan dat doen met de prachtige video die de provincie Oost-Vlaanderen recent liet maken. Dronebeelden en een bezoekje aan de zolder tonen je zelfs enkele ongeziene kanten van dit bijzondere huis.

De verdwenen beiaard van Ename

Waar Ename vooral bij bierkenners een belletje doet rinkelen, zou het ook bij beiaardliefhebbers een klok mogen aanslaan. De abdij van de gemeente had van de 16e tot de 18e eeuw een prachtige klokkentoren van waaruit de beiaardier met regelmaat melodieën de dorpskern instuurde. Met de Franse Revolutie kwam er een einde aan het kloosterbestaan in Ename en verdwenen ook de klokken naar andere kerken. Hoewel van de abdij en de toren enkel nog de fundamenten te zien zijn, kan je er vandaag toch de vrolijke klanken van de beiaard horen. Na jaren van onderzoek en met behulp van de nieuwste technologieën is men erin geslaagd om het geluid van de verdwenen beiaard van Ename te reproduceren. Zo kan je, als je je ogen sluit, even terugreizen naar het verleden. En dat kan ook allemaal online. Want ter ere van Open Monumentendag, pakte Ename trots uit met een fascinerende video vol verhalen, experten en een unieke blik op het archeopark van Ename.

Een dagje meedraaien in een molen

Niets is zo pittoresk als een eenzame windmolen in het glooiende Vlaamse landschap. Op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke hebben ze daarom een volledig kasteel gewijd aan het molenambacht: Mola Molencentrum. Filmfragmenten, kunstwerken, plakkaten en objecten allerhande tonen je hoe de dag van een molenaar eruitziet en hoe zo’n molen eigenlijk werkt. Wie dat alles ook wel eens in de praktijk wil zien, kan vervolgens een echte molen gaan bezoeken. Oost-Vlaanderen telt vijf molens die open zijn voor het grote publiek: vier windmolens en één watermolen. Thuisblijvers moeten gelukkig niets van de pret missen. Op de website erfgoedinzicht.be kan je de volledige collectie van de erfgoedsite van nabij bekijken en van verschillende molens zijn er filmpjes gemaakt.

Zin in nog meer erfgoed? Leg je telefoon dan aan de kant en ontdek het Oost-Vlaamse erfgoed zoals onze voorouders dat deden: door er zelf in rond te dwalen en het vakmanschap van nabij te bestuderen. Plan je trip door de tijd op oost-vlaanderen.be/erfgoedsites.