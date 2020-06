Deze zomer je kinderen thuis zoet houden? Duurzaam buitenspeelgoed brengt redding

Bij Bol.com is de verkoop van buitenspeelgoed sinds de start van de lockdown enorm gestegen. “De vraag naar trampolines is verdubbeld en zwembaden doen het dit jaar zelfs tien keer beter dan vorig jaar”, zegt Tamara Vlootman, woordvoerder bij Bol.com. “Opvallend is dat mensen vaker voor luxe kiezen. Grotere baden waar niet alleen je kroost maar het hele gezin van kan genieten en opblaasbare hottubs zijn in trek. Een andere opvallende trend zijn de (stunt)steps: die zitten sinds enkele weken in de lift.”

Ook bij het Belgische Fairplace.be vliegt het buitenspeelgoed de deur uit. “Het idee dat we in coronatijden vooral binnen zitten, klopt duidelijk niet”, zegt Christophe Toye. “Kinderen spelen weer buiten, in de tuin of in het park, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Opvallend is dat gocarts het na jaren weer goed doen. Het is een pak rustiger in de straten: het ideale moment om door de wijk te crossen!”

Ouders kunnen gerust zijn: er is nog veel origineel speelmateriaal beschikbaar

Ook bij Fairplace doen de duurdere stukken het opvallend goed doen. “Speelgoed waar al langer over nagedacht werd, wordt in deze periode massaal aangekocht. Het ziet ernaar uit dat velen deze zomer in eigen land zullen blijven. Mensen kiezen dus voor duurzaam speelgoed waar ze lang plezier aan kunnen beleven. In plaats van een kleine trampoline, zijn vooral de grotere, stevigere modellen populair. Een trampoline van meer dan 1.000 euro is al lang geen uitzondering meer.”

Wil je deze zomer nog kunnen springen? Dan wacht je het best niet te lang. “Bepaalde trampolineonderdelen komen uit China. Producenten zitten dus met maandenlange vertragingen. Het is roeien met de riemen die we hebben.”

Gelukkig is er bij de levering van ander buitenspeelgoed voorlopig geen probleem. “Verrekijkers, hangmatten, schommels die je kan meenemen: ook het kleinere buitenspeelgoed is gegeerd, net als spullen om te knutselen trouwens. Maar die zaken blijven vlot leverbaar. Ouders kunnen gerust zijn: er is nog veel origineel speelmateriaal beschikbaar. Een ding staat vast: het wordt een creatieve zomer.”

Klein, groter, grootst: dit is het beste buitenspeelgoed

KLEIN

‘National Geographic’ Verrekijker

Prijs: € 19,95

Te koop bij: AS Adventure

Insectenzuiger

Prijs: € 24,95

Te koop bij: Little Thingz

Werpspel Mölkky

Prijs: € 24,99

Te koop bij: Blabloom

Strandbal glitter

Prijs: € 6,95

Te koop bij: Kleine zebra

GROTER

Swibee Nestschommel:

Prijs: € 59

Te koop bij: Belomax

Black Dragon Stunt Step

Prijs: € 79,80

Te koop bij: Bol.com

Klimrek ‘Dome Climber’ met glijbaan

Prijs: € 219

Te koop bij: Dreamland

Jeep Adventure gokart

Prijs: € 399

Te koop bij: Fairplace

GROOTST

XL ballenbad

Prijs: € 162

Te koop bij: De gele flamingo



Complete zwembadset

Prijs: € 899

Te koop bij: bol.com



Trampoline 430 cm

Prijs: € 639

Te koop bij: Fairplace

Speelhuisje met buitenkeuken

Prijs: € 299,99

Te koop bij: Maxitoys

Helemaal loos gaan buitenshuis is er nog niet bij. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je nog veel meer frisse ideeën en advies van experts en journalisten om jezelf én je gezin constructief bezig te houden.

