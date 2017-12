Deze tien steden vind je wereldwijd het vaakst op Instagram terug ND

14u38

Bron: Cosmopolitan 0 thinkstock Vrije tijd We doorprikken hopelijk geen illusie als we zeggen dat je niet de eerste bent die een selfie neemt voor de Eiffeltoren. Welke steden zijn het populairst op Instagram? De sociaalnetwerksite geeft haar jaarlijkse lijst vrij met de 10 vaakst voorkomende steden op Instagram wereldwijd, gebaseerd op gegevens tussen 1 januari en 17 november 2017. Ben jij er al geweest?

Vrije tijd 10. Barcelona

In Barcelona loert overal wel een Instagramwaardige plek om de hoek. Van de vrolijke Ramblas tot de architectuur van Gaudí, de vele parken of de Sagrada Familia.

9. Istanbul

De adembenemende skyline van Istanbul is het onderwerp van meerdere Instagrammomenten geweest de voorbije 12 maanden.

8. Jakarta

De grote Indonesische metropool met zijn torenhoge gebouwen en drukke straten lijkt op het eerste zicht geen onderwerp voor Instagram. Maar net de contrasten tussen luxueuze gigantische buildings en historische koloniale architectuur, maken het interessant om te fotograferen.

#explorejakarta Photo today by @novian_altelucav taken at Waduk Setia Budi, South Jakarta Een foto die is geplaatst door JAKARTA (@explore_jakarta) op 13 sep 2017 om 06:27 CEST

7. Sint Petersburg

De dramatische setting met een paar vlokjes sneeuw maken van Sint Petersburg een magisch winterwonderland.

We have been waiting for snow for a looooong time😍❄️ It seems New Year's fairytale is almost to come😉 #localsknow Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 nov 2017 om 09:09 CET

6. Los Angeles

Stranden, bergketens en woestijnen: wat heb je nog meer nodig voor de perfecte foto om al je volgers jaloers te maken?

Venice Block Een foto die is geplaatst door Darin (@debodoes) op 28 nov 2017 om 19:52 CET

5. Parijs

In Parijs vind je op elke hoek wel een mogelijkheid om een mooi kiekje te nemen. Of het nu de Eiffeltoren of de Sacre Coeur is: Parijs lijkt wel gebouwd voor Instagram.

Happy #FollowFriday. This week's shoutout goes to @ofleatherandlace with her dreamy #EiffelTower #Paris pics. Who are you loving this week? Tag them below. Other jetsetters worth a follow include @mariepier_leduc, @bettina___h and @thoughtfultraveling Een foto die is geplaatst door Jenny Johnson (@jetset_jen) op 01 dec 2017 om 06:10 CET

4. São Paulo

Van de prachtige kathedraal tot het Ibirapuera park, ook de hoofdstad van Brazilië heeft heel wat fotogenieks in petto.

Praça da Sé by @dabeskaleu 🚩 #saopaulocity #EuVivoSP Een foto die is geplaatst door null (@saopaulocity) op 13 nov 2017 om 14:43 CET

3. Londen

Historische architectuur, cinematografische uitzichten, kronkelende straatjes en een bijzonder sfeertje waar toeristen (en Instagram) maar geen genoeg van krijgen.

Goodnight London. [Picture: @69drops] Een foto die is geplaatst door Time Out London (@timeoutlondon) op 19 nov 2017 om 21:06 CET

2. Moskou

In Moskou zijn voelt een beetje als een Tolstoj-boek binnenwandelen, en de foto's daar hebben iets erg sprookjesachtig. Zeker met een extra laagje sneeuw erbij.

❤️ Подписывайтесь на @topparisresto 😋 TOP Moscow 📷 by @evachug • #topmoscowphoto Смотрите галерею на странице !! Look at the featured gallery to share the L❤️VE #communityfirst #moscow Een foto die is geplaatst door Moscow (@topmoscowphoto) op 30 nov 2017 om 12:01 CET

1. New York

De Big Apple, waar het leven wel een filmset lijkt, schopt het tot de fotogeniekste plek van Instagram.

My City 🌃 Een foto die is geplaatst door New York (@newyork) op 21 nov 2017 om 23:28 CET