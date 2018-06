Deze tien ervaringen moet je uitgeprobeerd hebben volgens Tripadvisor Liesbeth De Corte

29 juni 2018

08u22 0 Vrije tijd Lekkerlui liggen braden op een strand is zo passé. Wie op reis gaat en de hippe vogel wil uithangen, moet dingen beleven. Daarom heeft Tripadvisor voor het eerst een lijst gemaakt met een aantal ervaringen die je in je leven eens gedaan moet hebben.

Als er één ding is waar Tripadvisor goed in is, is het wel lijstjes maken. Vorige week nog maakte de reiswebsite een opsomming van de populairste wellnessbestemmingen, nu is het de beurt aan de beste ervaringen wereldwijd. In totaal bestaat deze kersverse lijst uit 345 activiteiten. Dat zijn er net iets te veel om allemaal op te sommen, dus wij schotelen jullie de top 10 voor.

1. Kooklessen en een lunch bij een Toscaanse boerderij, inclusief een bezoekje aan een lokale markt in de buurt van Firenze - Firenze, Italië

2. Fietstocht in Berlijn - Berlijn, Duitsland

3. Eén dagje sigthseeing in New York - New York City, VS

4. Beklimming van de Sydney Harbour Bridge - Sydney, Australië

5. VIP Experience in het Vaticaan, mét ontbijt en een vroeg bezoek aan de Vaticaanse musea en de Sixtijnse kapel - Rome, Italië

6. Kookles in New Orleans - New Orleans, VS

7. Rotorua Maori Hangi Dinner and Performance – Rotorua, Nieuw-Zeeland

8. Rondleiding langs de hoogtepunten van de Niagara Falls - Niagara Falls, Canada

9. Bustour van Vancouver naar Victoria en Butchart Gardens - Vancouver, Canada

10. Wild Wicklow Tour in Dublin - Dublin, Ierland