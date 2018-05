Deze tien bestemmingen zijn volgens Lonely Planet een bezoekje waard Liesbeth De Corte

23 mei 2018

07u09 0 Vrije tijd Heb je nood aan vakantie en wil je er even tussenuit? Dat treft, want Lonely Planet heeft een top tien samengesteld van de leukste Europese vakantiebestemmingen, die ten onrechte over het hoofd gezien worden. Snel een vliegtuigticket boeken of de auto in, en genieten maar.

De reisgids heeft de lijst samengesteld met de hulp van een aantal journalisten. Zij hebben het hele continent afgezocht naar de tofste hotspots die nog niet platgewalst zijn door toeristen. Een overzichtje van de volledige top tien.

10. Tirana, Albanië

De hoofdstad van Albanië heeft onder het alziend oog van de vorige burgemeester een heuse metamorfose ondergaan. Edi Rama, zoals hij heet, besliste dat de voorgevels van alle huizen een frisse, opvallende kleur moesten krijgen. Daarnaast werden pendelaars aangemoedigd om hun auto te laten staan en hun stalen ros vanonder het stof te halen, en is er in de stad veel meer groen gekomen. De reisjournalisten raden aan om de kabelbaan te nemen naar het topje van de berg Mount Dajti. Daar word je naar verluidt getrakteerd op een adembenemend panoramisch uitzicht.

9. Vipava-vallei, Slovenië

Schattige huisjes met terracotta-daken en wijngaarden zo ver het oog reikt. Louter op basis van deze beschrijving word je al meegesleept naar het knappe Toscane, maar in feite hebben we het over de Vipava-vallei in Slovenië. Deze pittoreske regio ligt bij wijze van spreken op een steenworp van Ljubljana, maar is nog redelijk onbekend. Ideaal voor een combo citytrip en welverdiende rust, terwijl je van enkele glaasjes lokale wijn nipt.

8. Vilnius, Litouwen

Nog zo’n onbekende parel is Vilnius. De journalisten van Lonely Planet noemen deze hoofdstad fascinerend, en met reden. Enerzijds ademt het oude stadsgedeelte geschiedenis uit en is er het getto, dat in de Tweede Wereldoorlog werd opgezet. Anderzijds straalt Vilnius ook een jeugdige energie uit, die aanstekelijk werkt. Nog een leuk extraatje: Litouwen bestaat dit jaar een eeuw, en viert z’n onafhankelijkheid tijdens de maand juli.

7. Kleine Cycladen, Griekenland

Zin in strandvakantie? Dan moet je een tripje overwegen naar de kleine Cycladen, aldus de reisgids. Vooral de eilanden Iraklia, Schinousa en Donousa zijn de moeite waard. Je vindt er allerlei restaurants en cafeetjes op het strand, perfect om lekkerlui te relaxen. Klinkt dit als muziek in de oren? Dan haal je best stante pede je koffers van zolder en je bikini uit de kast, want de eilanden worden steeds populairder.

6. Dundee, Schotland

Ook Dundee heeft de aandacht van de reisjournalisten getrokken, en dan vooral dankzij de opening van het nieuwe V&A-museum. Je kan dit gebouw, dat ontworpen werd door de Japanse architect Kengo Kuma, bewonderen aan Craig Harbour. Leuk detail: het is geïnspireerd op de Schotse kliffen. Het museum is maar één van de vele initiatieven om de stad te vernieuwen. Met het nieuwe, futuristische gebouw en alle andere ontwikkelingsprojecten hoopt Dundee nieuwe, creatieve talenten aan te trekken.

5. Provence, Frankrijk

Niets belichaamt de Franse l’art de vivre zo goed als de Provence. Denk: velden vol lavendel, romantische olijfgaarden en charmante dorpjes aan de kust. Ook cultuurliefhebbers komen hier aan hun trekken. In Marseille is de hedendaagse kunstscene flink aan het boomen, en op Île de Porguerolles kunnen ze terecht in de nieuwe expositieruimte van Fondation Carmignac. Dankzij de Thalys en TGV zijn steden in de Provence ook nog eens zeer goed te bereiken per trein, dus waar wacht je nog op?

4. Kosovo

Het kleine Kosovo zit verstopt tussen twee bergketens en is dus voor veel globetrotters nog onbekend terrein. Onterecht, zo meent Lonely Planet. Volgens de reisgids bruist de natie van de energie. De bevolking heeft de laagste gemiddelde leeftijd van Europa en zet zich met verve in voor de ontwikkeling van het land. Wandelaars in hart en nieren kunnen de route Via Dinarica afleggen en zich vergapen aan het bergachtige landschap, filmfans kunnen naar het geprezen festival Dokufest trekken en de luierikken onder ons kunnen wijn gaan proeven in de regio Rahovec.

3. Friesland

Ook onze noorderburen mogen zich op de borst slaan, want de Nederlandse provincie krijgt brons van de reisjournalisten. Dik verdiend, want de regio is samen met provinciehoofdstad Leeuwarden uitgeroepen tot Europese Culturele hoofdstad van 2018 en pakt uit met een reeks kunstinstallaties, festivals en evenementen. Maar niet alleen Leeuwarden is de moeite. Daarbuiten verdienen de weidse velden en meren een plekje in de spotlights.

2. Cantabrië, Spanje

Op nummer twee staat een van de onverwachte schatten van Spanje: Cantabrië. Dit gebied kenmerkt zich door de wilde zandstranden, scherpe kliffen, betoverende dorpjes als Santillana del Mar en Comilla en een aantal van de meest indrukwekkende prehistorische grotschilderingen in heel Europa.

Niet alleen Vilnius heeft dit jaar trouwens iets te vieren, maar ook Picas – het oudste nationale park van Spanje – blaast deze zomer honderd kaarsjes uit. Ook dit jubileum wordt gevierd met tal van evenementen.

1. Emilia-Romagna, Italië

De lijst wordt aangevoerd door Emilia-Romagna, de droomregio voor foodies. Zij moeten zich reppen naar Bologna voor de ragu (noem het nooit spaghetti bolognaise!), naar Parma voor prosciutti di Parma en naar Modena voor balsamicoazijn. Nog voor de lekkerbekken onder ons: ook de Parmezaanse kaas vindt zijn oorsprong in deze regio! Wil je niet alleen winkels en marktjes passeren, maar ook iets doen? Reserveer dan een tafeltje bij Osteria Francescana, een restaurant met drie Michelinsterren dat in 2017 werd uitgeroepen tot het op-één-na-beste restaurant ter wereld, of breng een bezoek aan het FICO, het grootste culinaire pretpark ter wereld.